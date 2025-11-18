Svetli način
Na lovu

Peter Poles: Moja vloga pritiče mojim letom

Ljubljana, 18. 11. 2025 08.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Eva Mavrič
4

Peter Poles bo v kvizu Na lovu prevzel odgovorno vlogo, kjer bodo visoke denarne nagrade odvisne od njegove natančnosti pri postavljanju vprašanj. Voditelj, ki poudarja zahtevnost naloge, ki čaka tako tekmovalce kot lovce, je v intervjuju za 24ur.com razkril tudi, ali bi se sam podal v takšen kviz. Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Napet, dinamičen in izjemno priljubljen format kviza Na lovu bo še dodatno začinil izkušeni voditelj Peter Poles, čigar vloga bo tokrat še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja. Kako se je na vlogo pripravljal in kaj pravzaprav bo v kvizu počel, nam je zaupal v intervjuju za 24ur.com.

"To, da v tistem trenutku, ko slišiš vprašanje, veš odgovor in ga znaš tudi verbalizirati, je zelo zahtevno," je o prihajajočem kvizu še povedal voditelj in poudaril, da bodo pred velik izziv postavljeni ne zgolj tekmovalci, ampak tudi lovci. Bi se sam prijavil v tak kviz? Preverite v pogovoru.

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Peter Poles na lovu kviz voditelj
Lovec Viktor: Pri petih letih sem znal vsa glavna mesta na svetu

Amor Fati
18. 11. 2025 08.46
+2
Ta model je smešen ravno toliko kot je smešno besedilo, ki ga bere/prebere s telepromptorja. Brez tega sploh ne zmore vodt oddaje.
ODGOVORI
2 0
Perovskia
18. 11. 2025 09.18
Zate je vid valič car ane. Edini mal vecji komik
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
18. 11. 2025 09.33
Slovenija premore kar nekaj vrhunskih mešalcev megle. Mednje sodijo Poles, Romih, Potrč, Valič, Slakonja, Žnidaršič, oni po Hofer ceni, pa oni, čigar priimek vedno pozabim, ki meni, da je slovenska različica Setha Rogena. Petra sem omenil kvečjemu zato, ker zveni kot eden tistih, ki v gledališču predstavijo igro, še preden se zavesa odgrne.
ODGOVORI
0 0
maniaxxx
18. 11. 2025 08.40
+2
Velenjscina seka ven
ODGOVORI
2 0
