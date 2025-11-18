Peter Poles: Moja vloga pritiče mojim letom

Ne zamudite kviza Na lovu 24. novembra ob 20. uri na POP TV.

Napet, dinamičen in izjemno priljubljen format kviza Na lovu bo še dodatno začinil izkušeni voditelj Peter Poles, čigar vloga bo tokrat še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja. Kako se je na vlogo pripravljal in kaj pravzaprav bo v kvizu počel, nam je zaupal v intervjuju za 24ur.com.

"To, da v tistem trenutku, ko slišiš vprašanje, veš odgovor in ga znaš tudi verbalizirati, je zelo zahtevno," je o prihajajočem kvizu še povedal voditelj in poudaril, da bodo pred velik izziv postavljeni ne zgolj tekmovalci, ampak tudi lovci. Bi se sam prijavil v tak kviz? Preverite v pogovoru.