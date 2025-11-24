Svetli način
Peter Poles: Na lovu je res kompleksen kviz

Ljubljana, 24. 11. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 2 urama

Eva Mavrič , E.K.
Še malo nas loči do novega dinamičnega kviza Na lovu, ki obljublja veliko napetosti, adrenalina in zabavne interakcije. Vodil ga bo Peter Poles, sodelujejo pa tudi trije lovci, ki bodo poskušali premagati tekmovalce.

Še malo nas loči od začetka kviza Na lovu, dinamičnega, napetega in razburljivega formata, v katerem bomo lahko na POP TV uživali med ponedeljkom in petkom ob 20. uri.

Peter Poles, voditelj kviza Na lovu. FOTO: POP TV

"Lahko pričakujejo drugačen format kviza, ki je zelo podoben neki tekmi, dosti bolj adrenalinski od ostalih kvizov," je povedal lovec Ivan Trajkovič. "Napetost, nekaj novega, da se naučijo, upam, in zabavna interakcija med mano, Petrom in tekmovalci," je razkril lovec Viktor Zelj. "Lahko pričakujemo veliko dinamike, veliko zabave, tudi nekaj drame. Mogoče se bo kdo tudi kdaj nasmejal," je dejal lovec Janko Stankić.

Kviz bo vodil priljubljeni voditelj Peter Poles. "Na lovu je res kompleksen kviz, predvsem pa se v njem zvrsti res veliko vprašanj. Tako da lahko pričakujete ogromno znanja pa tudi zanimive, taktične dinamike, ki se je poslužujejo tekmovalci na eni strani in lovci na drugi, ki jih bodo poskušali zvabiti v višje ponudbe in na tanek led, tako da je vedno dinamično," je dejal Poles.

"Upam, da se bo slovenska publika navadila na ta nov format. Treba bo počakati kakšno oddajo ali dve, da se navadijo, ampak mislim, da je res pozitiven dodatek slovenski sceni," je dodal Zelj.

Lov se začne danes ob 20. uri na POP TV!

