Peter Poles o kvizu Na lovu: Zaenkrat si ne bi upal tekmovati

21. 11. 2025 18.54

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Svet na Kanalu A
Poleg treh lovcev, ki bodo v novem kvizu Na lovu skušali z znanjem "uiti" tekmovalcem in tekmovalkam, pomembna vloga čaka tudi voditelja Petra Polesa. Kot je priznal v pogovoru v Svetu na Kanalu A, si ne bi upal tekmovati v kvizu. "Mi zelo odgovarja, da sem voditelj," je dejal.

Ne zamudite kviza Na lovu v ponedeljek, 24. novembra, ob 20. uri na POP TV. Kviz bo na sporedu od ponedeljka do petka.

Peter Poles velja za izkušenega voditelja najrazličnejših oddaj, kviz Na lovu, ki na spored prihaja v ponedeljek, 24. novembra, pa je nekaj povsem novega. "Dinamično bo. Pri tem kvizu mi je zelo zanimivo, da je ekipni kviz, da v njega pridejo tekmovalci, ki niti ne vedo, s kom bodo v skupini. Vsaka oddaja bo drugačna in vsaka s posebno dinamiko. Tudi če jim v prvo ne bo uspelo, se bodo tekmovalci lahko vračali," je dejal Poles.

Kot je poudaril, visoke denarne nagrade niso odvisne zgolj od pravilnih odgovorov. "Gre tudi za taktiko. Ker je skupinski kviz, se skupina lahko dogovarja, kako bodo postopali /.../ Na začetku tekmovalec nabira denar, da ga nabere čim več, ker odgovarja na hitra vprašanja. Potem pa se 'lovi' z lovcem. Ima tri korake prednosti," je del pravil novega kviza opisal voditelj.

Preberi še Peter Poles: Moja vloga pritiče mojim letom

Pa bi si upal tekmovati v tem kvizu? "Zaenkrat še ne. Mi zelo odgovarja, da sem voditelj. Je pa tudi voditeljska vloga posebna. Nisem si predstavljal, da je tako zahtevna," je sklenil Poles.

peter poles na lovu kviz
Pokukajte v studio kviza Na lovu

Amor Fati
21. 11. 2025 19.34
Petkrat sem prebral pravila. Še zdej nič jasn. Prezapleteno zame. IQ pa 152.
