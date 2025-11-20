Pravila kviza Na lovu

120 vprašanj, hiter tempo, znanje in pogum, da se pomeriš proti najboljšim. Dobrodošli v kviz Na lovu. Tukaj morajo štirje tekmovalci, ki se prej še nikoli niso srečali, delovati kot ekipa, da premagajo lovca. A do bogate denarne nagrade je dolga pot. Kakšna? Poglejmo pravila!

Hitra minuta

Vsak tekmovalec se najprej preizkusi v hitri minuti.Tukaj mora v eni minuti pravilno odgovoriti na čim več vprašanj splošnega znanja.Vsak pravilen odgovor je vreden 500 evrov.Kolikor odgovorov, toliko denarja, ki ga odnesejo v drugo fazo, kjer se pomerijo z lovcem.

Lovčeva ponudba

Ko je denar zbran, na sceno stopi lovec.Tekmovalec ima pred njim na plošči tri korake prednosti, lahko pa se odloči za lovčevo ponudbo. Bo igral varno in ohranil svoj znesek ter prednost? Bo tvegal za višjo nagrado – a z enim korakom prednosti manj? Ali pa sprejel nižjo denarno ponudbo – in pridobil kar štiri korake prednosti pred lovcem?Trije, štirje ali le dva koraka prednosti –izbira je njihova.

Lov

Začne se lov.Tekmovalec in lovec sočasno odgovarjata na ista vprašanja ter med tremi možnostmi izbirata pravilen odgovor. Z vsakim pravilnim odgovorom je tekmovalec bližje cilju. Nepravilen odgovor pa pomeni, da ga lahko lovec dohiti s pravilnimi odgovori. Če tekmovalec lovcu uide, postane finalist v zaključnem lovu, v nasprotnem primeru odide domov praznih rok.

Zaključni lov

V finalu se zberejo vsi, ki so preživeli lov in morajo v dveh minutah odgovoriti na čim več hitrih vprašanj. Vsak finalist dobi en korak prednosti pred lovcem, vsak naslednji korak prednosti pa si pridobijo s pravilnimi odgovori.

Lovčev pregon

Lovčev pregon je zadnja poteza kviza. Tukaj ima lovec na voljo dve minuti, da ujame finaliste. Če ne ujame njihovega rezultata, si finalisti razdelijo denarno nagrado. Če jih ujame, grejo domov praznih rok.

Napeto in zabavno kot noben drug kviz. To je Na lovu – 24. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO. Pripravi možgane. In preveri, če lahko pobegneš lovcu.