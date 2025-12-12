Svetli način
Na lovu

Pred lovcem bodo bežali trije študentje in direktorica

Ljubljana, 12. 12. 2025 16.07 | Posodobljeno pred eno minuto

Nocoj nas čaka zanimiva ekipa, trije zelo raznoliki študentje in direktorica številnih podjetij. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. 

Prejšnjič je lovec kar dva tekmovalca od štirih ulovil že med igro na plošči. Na koncu sta se Tatjana in Boštjan v napetem boju izborila za 6000 evrov, do sedaj nepremagani Janko pa ju ni uspel ujeti in je tako prvič izgubil. Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Nocoj nas čaka zanimiva ekipa, trije zelo raznoliki študentje in direktorica številnih podjetij. V boj se podajajo 22-letni Luka, študent politologije, 24-letni Val, študent fizike, in 24-letni Jan, študent prevajalstva. Pridružila se jim bo 45-letna direktorica Petra. Jim bo uspelo?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

