Na lovu

Pred lovcem bosta bežala tudi odvetnik in tajnica režije

Ljubljana, 27. 11. 2025 16.16 | Posodobljeno pred 41 minutami

Avtor
E.M.
V nocojšnji oddaji Na lovu se bodo za denarno nagrado potegovali tajnica režije, delno upokojeni odvetnik, tehnik kakovosti in magister farmacije. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji je lovcu Ivanu uspel vrhunski rezultat, kljub veliki prednosti tekmovalcev, jih je na koncu ujel in jim preprečil izplen 8500 eur. Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Nocoj bo svoje znanje preizkusila 32-letna tajnica režije Dorina, sicer Prekmurka, ki živi na Obali, športnica, ki igra nogomet kot napadalka. V boj se podajata tudi 70-letni delno upokojeni odvetnik Edvard, sicer mojster borilnih veščin in ljubiteljski glasbenik, ter 48-letna Simona, ki deluje kot tehnik kakovosti. Četverico zaključuje 36-letni magister farmacije Aleš. Jim bo uspelo premagati lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

