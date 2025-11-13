Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Zabavni, razgledani in tekmovalni – trije obrazi znanja, ki bodo kmalu preizkušali Slovenijo. V vsaki oddaji se bo ekipa štirih tekmovalcev pomerila z enim izmed lovcev in ga poskusila premagati. A naloga bo vse prej kot lahka. Kdo so lovci?
Ivan Trajkovič – sproščen, tekmovalen in samozavesten športnik.
Ivan Trajkovič, 34-letnik iz Slovenske Bistrice, zna združiti odločnost, humor in mirnost tudi v najbolj napetih trenutkih. Je vztrajen, discipliniran in fokusiran, ko ga nekaj res zanima, a prizna, da zna biti len pri stvareh, ki ga ne pritegnejo. Kljub temu nikoli ne obupa in vedno išče način, da doseže svoj cilj, kar potrjuje tudi njegov moto: nobena situacija ni nerešljiva.
Nekdanji tekvondoist ima tekmovalnost v krvi – od nekdaj je želel zmagati in tega ne skriva. Kot vrhunski športnik je osvojil medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih ter bil peti na olimpijskih igrah v Tokiu. Danes svojo zmagovalno miselnost prenaša tudi v kviz Na lovu, svoje znanje pa širi z gledanjem kvizov, reševanjem križank in raziskovanjem zanimivih tem.
"Rad bi bil lovec, ki zna nasmejati in razbremeniti napetost, a obenem ne popušča. Do tistih, ki jih trema zmede, sem spodbuden, do arogantnih pa brez milosti," pove z nasmehom.
Janko Stankić – vztrajen, pošten in nepopustljiv raziskovalec.
"Želim biti neizprosen in nepopustljiv, a hkrati pošten, spoštljiv in prijazen do tekmovalcev," pravi Janko Stankić, 28-letnik iz Grahovega. Mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan ima izjemen spomin, neugasljivo radovednost in željo po znanju, ki jo širi z branjem, raziskovanjem in pogovori. Čeprav zna biti tekmovalen in do sebe zelo zahteven, do drugih vedno ostaja korekten in prijazen.
Janko je ponosen na to, da si je ustvaril življenje, v katerem uživa – ima službo, krog zaupanja vrednih prijateljev in veliko interesov, med drugim tudi zbirateljstvo. Prav iz svojih konjičkov črpa znanje in navdih. Posebno simbolno vrednost zanj predstavljajo tudi njegovi amuleti – žepni nož z maturantskega izleta, trije kovanci za pet tolarjev ter koščka zlata in srebra, ki ju opominjata, da ima vse v življenju dve plati.
Njegovo vodilo? "Treba je imeti pogum spremeniti, kar lahko, znati sprejeti, česar ne moremo, in imeti modrost, da znamo razlikovati med obema."
Viktor Zelj – radoveden, duhovit in odločen poliglot.
Viktor Zelj, 33-letnik iz Ljubljane, je pošten, radoveden in neposreden perfekcionist, ki zna s humorjem razbiti napetost in ustvariti sproščeno vzdušje. Je človek, ki rad pomaga drugim, a od sebe vedno zahteva največ. Strast do znanja je podedoval od staršev, saj se je v njegovi družini vedno cenila radovednost in razgledanost.
"Če mi nekdo pove kak zanimiv podatek, moram o tem izvedeti več. Preprosto me zanima, kako stvari delujejo," pravi Viktor, ki ima tudi izjemen spomin in redko sposobnost, da v nekaj sekundah prešteje število črk v besedi ali stavku.
"Želim biti lovec, ki je spoštovan zaradi svojega znanja in s katerim se tekmovalci pomerijo v pravem intelektualnem izzivu, ob tem pa se tudi gledalci naučijo kaj novega," pravi Viktor, ki je na Filozofski fakulteti magistriral iz italijanščine in francoščine – obeh jezikov se je začel učiti iz popolne ničle. Njegovo življenjsko vodilo je preprosto, a močno: "Ne delaj drugim tega, česar nočeš, da oni naredijo tebi."
