Na lovu

Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

13. 11. 2025

POP TV
V kvizu Na lovu, ki na POP TV prihaja že v ponedeljek, 24. novembra, se bodo tekmovalci spopadli z največjimi glavicami v Sloveniji. Spoznajte trojico, ki ne pozna usmiljenja. Lovci Janko, Viktor in Ivan – trije popolnoma različni karakterji, ki jih druži strast do znanja, razgledanost, tekmovalnost in nepopustljivost. Lovci, proti katerim bomo na domačem kavču tekmovali tudi vsi pred televizijskimi zasloni.

Zabavni, razgledani in tekmovalni – trije obrazi znanja, ki bodo kmalu preizkušali Slovenijo. V vsaki oddaji se bo ekipa štirih tekmovalcev pomerila z enim izmed lovcev in ga poskusila premagati. A naloga bo vse prej kot lahka. Kdo so lovci?

Ivan Trajkovič, lovec.
Ivan Trajkovič, lovec. FOTO: POP TV

Ivan Trajkovič – sproščen, tekmovalen in samozavesten športnik.

Ivan Trajkovič, 34-letnik iz Slovenske Bistrice, zna združiti odločnost, humor in mirnost tudi v najbolj napetih trenutkih. Je vztrajen, discipliniran in fokusiran, ko ga nekaj res zanima, a prizna, da zna biti len pri stvareh, ki ga ne pritegnejo. Kljub temu nikoli ne obupa in vedno išče način, da doseže svoj cilj, kar potrjuje tudi njegov moto: nobena situacija ni nerešljiva.

Nekdanji tekvondoist ima tekmovalnost v krvi – od nekdaj je želel zmagati in tega ne skriva. Kot vrhunski športnik je osvojil medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih ter bil peti na olimpijskih igrah v Tokiu. Danes svojo zmagovalno miselnost prenaša tudi v kviz Na lovu, svoje znanje pa širi z gledanjem kvizov, reševanjem križank in raziskovanjem zanimivih tem.

"Rad bi bil lovec, ki zna nasmejati in razbremeniti napetost, a obenem ne popušča. Do tistih, ki jih trema zmede, sem spodbuden, do arogantnih pa brez milosti," pove z nasmehom.

Janko Stankić, lovec.
Janko Stankić, lovec. FOTO: POP TV

Janko Stankić – vztrajen, pošten in nepopustljiv raziskovalec.

"Želim biti neizprosen in nepopustljiv, a hkrati pošten, spoštljiv in prijazen do tekmovalcev," pravi Janko Stankić, 28-letnik iz Grahovega. Mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan ima izjemen spomin, neugasljivo radovednost in željo po znanju, ki jo širi z branjem, raziskovanjem in pogovori. Čeprav zna biti tekmovalen in do sebe zelo zahteven, do drugih vedno ostaja korekten in prijazen.

Janko je ponosen na to, da si je ustvaril življenje, v katerem uživa – ima službo, krog zaupanja vrednih prijateljev in veliko interesov, med drugim tudi zbirateljstvo. Prav iz svojih konjičkov črpa znanje in navdih. Posebno simbolno vrednost zanj predstavljajo tudi njegovi amuleti – žepni nož z maturantskega izleta, trije kovanci za pet tolarjev ter koščka zlata in srebra, ki ju opominjata, da ima vse v življenju dve plati.

Njegovo vodilo? "Treba je imeti pogum spremeniti, kar lahko, znati sprejeti, česar ne moremo, in imeti modrost, da znamo razlikovati med obema."

Viktor Zelj, lovec.
Viktor Zelj, lovec. FOTO: POP TV

Viktor Zelj – radoveden, duhovit in odločen poliglot.

Viktor Zelj, 33-letnik iz Ljubljane, je pošten, radoveden in neposreden perfekcionist, ki zna s humorjem razbiti napetost in ustvariti sproščeno vzdušje. Je človek, ki rad pomaga drugim, a od sebe vedno zahteva največ. Strast do znanja je podedoval od staršev, saj se je v njegovi družini vedno cenila radovednost in razgledanost.

"Če mi nekdo pove kak zanimiv podatek, moram o tem izvedeti več. Preprosto me zanima, kako stvari delujejo," pravi Viktor, ki ima tudi izjemen spomin in redko sposobnost, da v nekaj sekundah prešteje število črk v besedi ali stavku.

"Želim biti lovec, ki je spoštovan zaradi svojega znanja in s katerim se tekmovalci pomerijo v pravem intelektualnem izzivu, ob tem pa se tudi gledalci naučijo kaj novega," pravi Viktor, ki je na Filozofski fakulteti magistriral iz italijanščine in francoščine – obeh jezikov se je začel učiti iz popolne ničle. Njegovo življenjsko vodilo je preprosto, a močno: "Ne delaj drugim tega, česar nočeš, da oni naredijo tebi."

na lovu predstavitev lovci
O lovcih

