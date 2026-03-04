Naslovnica
Na lovu

Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje?

Ljubljana, 04. 03. 2026 20.27 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Janko Stankić, lovec v kvizu Na lovu.

Vrača se Na lovu, svež format kviza, kjer zablestijo tisti, ki premorejo znanje, hitrost in taktiko! Voditelj Peter Poles in trojica prebrisanih lovcev vabijo 'glavce' vseh vrst k sodelovanju. Prijavite se v kviz in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika!

Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje? Prijavite se v kviz in pokažite, da lahko premagate tudi najostrejšega nasprotnika!

Po izjemno uspešni prvi sezoni priljubljenega kviza Na lovu so ustvarjalci oddaje na lovu za kandidate za drugo sezono. Če ste v prvi sezoni na kavču le stiskali pesti za tekmovalce in občudovali nepopustljive lovce, je zdaj čas za akcijo. Prijavnica je le en klik stran, glede motivacije pa zgolj osvežimo spomin: najvišji znesek, ki so ga tekmovalci odnesli domov v eni oddaji, je znašal krepkih 22 tisočakov.

Format kviza je s kombinacijo hitrih in klasičnih vprašanj, kjer je prostor za nekaj več razmisleka, navdušil tudi lovca Janka Stankića, ki ga je Slovenija spoznala v prvi sezoni. Janko je prepričan, da ljudje s prijavo v kviz nimajo kaj izgubiti, nasprotno, sodelovanje lahko poleg potencialnega zaslužka ponuja tudi gibanje možgančkov in druženje.

Na lovu prijavnica prijava kviz tekmovalci

Odprte prijave za novo sezono kviza Na lovu!

