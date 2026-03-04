Ste hitri in radi preizkušate svoje znanje?

Po izjemno uspešni prvi sezoni priljubljenega kviza Na lovu so ustvarjalci oddaje na lovu za kandidate za drugo sezono. Če ste v prvi sezoni na kavču le stiskali pesti za tekmovalce in občudovali nepopustljive lovce, je zdaj čas za akcijo. Prijavnica je le en klik stran, glede motivacije pa zgolj osvežimo spomin: najvišji znesek, ki so ga tekmovalci odnesli domov v eni oddaji, je znašal krepkih 22 tisočakov.
Format kviza je s kombinacijo hitrih in klasičnih vprašanj, kjer je prostor za nekaj več razmisleka, navdušil tudi lovca Janka Stankića, ki ga je Slovenija spoznala v prvi sezoni. Janko je prepričan, da ljudje s prijavo v kviz nimajo kaj izgubiti, nasprotno, sodelovanje lahko poleg potencialnega zaslužka ponuja tudi gibanje možgančkov in druženje.
