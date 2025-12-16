Ste pripravljeni na lov?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

V posebni dobrodelni oddaji ob 30-letnici naše televizije POP TV je štirim predstavnikom naše medijske hiše uspelo. Na koncu so bili s 16 koraki prednosti premočni za lovca Janka in tako denarno nagrado v višini 15.900 evrov varno pripeljali v roke dobrodelnosti. Kaj pa nas čaka nocoj?

Nocoj se v boj podajajo 65-letni osebni asistent Goran, 40-letna knjižničarka Monika, 25-letni študent politologije Srđan in 53-letna svetovalna delavka in profesorica slovenščine Alenka. Jim bo uspelo premagati lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.