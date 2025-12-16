Ste pripravljeni na lov?

Naslovnica
Ljubljana, 16. 12. 2025 16.07

Avtor:
E.M.
na lovu

V lov se podajajo osebni asistent, knjižničarka, študent politologije in svetovalna delavka ter profesorica slovenščine. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

V posebni dobrodelni oddaji ob 30-letnici naše televizije POP TV je štirim predstavnikom naše medijske hiše uspelo. Na koncu so bili s 16 koraki prednosti premočni za lovca Janka in tako denarno nagrado v višini 15.900 evrov varno pripeljali v roke dobrodelnosti. Kaj pa nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu
FOTO: POP TV

Nocoj se v boj podajajo 65-letni osebni asistent Goran, 40-letna knjižničarka Monika, 25-letni študent politologije Srđan in 53-letna svetovalna delavka in profesorica slovenščine Alenka. Jim bo uspelo premagati lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Našim novinarjem je uspelo premagati lovca: za otroke so zbrali 15.900 evrov

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
16. 12. 2025 17.18
Včerajšnji "lov" - slaba režija!
Odgovori
+1
1 0
cirenij
16. 12. 2025 17.33
Hvala Bogu, da so dali v dobrodelne namene in hvala jim! Se je pa že od začetka vedelo, da bo zrežirano. In ko sem gledal že tisto ta prvo, sem takoj preklopil na kriminalko. Čeprav sicer redno gledam.
Odgovori
0 0
bibaleze
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
