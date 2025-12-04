V boj za denarno nagrado mednarodna 'kvizašica'

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji se je lovec Ivan pomeril še proti drugi sestri. Spomnimo, Maša ga je z ekipo dan prej porazila, Aleksandri pa to ni uspelo. Ivan si je tako popravil grenak priokus po prvem porazu. Kaj nas čaka nocoj?

V nocojšnji oddaji nas čakajo močni tekmovalci - svetovljanka in dobra kvizašica tudi na mednarodni sceni Goga, sicer 58-letna poslovna sekretarka, razgledan 51-letni učitelj Daniel ter dva mlada tekmovalca z ogromno širine, 27-letna podjetnica Tea in 28-letni magister znanosti Jaša. Bodo premagali nabritega lovca?

