V boj za denarno nagrado mednarodna 'kvizašica'

04. 12. 2025

Proti lovcu se bodo pomerili poslovna sekretarka, učitelj, podjetnica in magister znanosti. Jim bo uspelo? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji se je lovec Ivan pomeril še proti drugi sestri. Spomnimo, Maša ga je z ekipo dan prej porazila, Aleksandri pa to ni uspelo. Ivan si je tako popravil grenak priokus po prvem porazu. Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

V nocojšnji oddaji nas čakajo močni tekmovalci - svetovljanka in dobra kvizašica tudi na mednarodni sceni Goga, sicer 58-letna poslovna sekretarka, razgledan 51-letni učitelj Daniel ter dva mlada tekmovalca z ogromno širine, 27-letna podjetnica Tea in 28-letni magister znanosti Jaša. Bodo premagali nabritega lovca?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

