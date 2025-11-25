V boj za zmago v kvizu Na lovu tudi goreč navijač Barcelone

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V prvi oddaji smo spoznali štiri zelo različne tekmovalce. Darka , 60-letnega solastnika uspešnega podjetja iz Miklavža na Dravskem polju, ki je svojo kariero zgradil s trdim delom in vztrajnostjo. 32-letno Martino iz Ljubljane, šolsko svetovalno delavko, ki govori kar šest jezikov. Ekipo pa sta dopolnila Marjan , 61-letni Šenčurjan in dolgoletni ljubitelj kvizov, ki zna v trenutku povedati, koliko črk ima katerakoli beseda, ter Luka , 34-letni Trboveljčan, ki dela kot asistent v laboratoriju za lasersko tehniko, sprošča pa se ob ekstremnih športih in pubkvizih.Kljub tesni bitki in bistrim tekmovalcem, je na koncu lovcu Ivanu Trajkoviču uspelo zmagati. Kaj pa nas čaka nocoj?

V drugi oddaji se bodo proti lovcu v boju za denarno nagrado borili 33-letni športni komentator Martin, ki je velik oboževalec nogometnega kluba Barcelona in njihovega nekdanjega zvezdnika Lionela Messija. Svoje znanje bodo predstavili tudi 59-letna varnostnica Mateja, ki je v življenju opravljala že marsikatero delo, in 23-letni magistrski študent kemije iz Ljubljane Jan. Četverico bo zaključil 63-letni učitelj Tomaž iz Maribora, sicer prav tako človek mnogih poklicev.

