V boj za zmago v kvizu Na lovu tudi goreč navijač Barcelone

25. 11. 2025

V nocojšnji oddaji Na lovu se bodo za denarno nagrado potegovali športni komentator Martin, varnostnica Mateja, študent kemije Jan in učitelj Tomaž. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V prvi oddaji smo spoznali štiri zelo različne tekmovalce. Darka, 60-letnega solastnika uspešnega podjetja iz Miklavža na Dravskem polju, ki je svojo kariero zgradil s trdim delom in vztrajnostjo. 32-letno Martino iz Ljubljane, šolsko svetovalno delavko, ki govori kar šest jezikov. Ekipo pa sta dopolnila Marjan, 61-letni Šenčurjan in dolgoletni ljubitelj kvizov, ki zna v trenutku povedati, koliko črk ima katerakoli beseda, ter Luka, 34-letni Trboveljčan, ki dela kot asistent v laboratoriju za lasersko tehniko, sprošča pa se ob ekstremnih športih in pubkvizih.Kljub tesni bitki in bistrim tekmovalcem, je na koncu lovcu Ivanu Trajkoviču uspelo zmagati. Kaj pa nas čaka nocoj?

V drugi oddaji se bodo proti lovcu v boju za denarno nagrado borili 33-letni športni komentator Martin, ki je velik oboževalec nogometnega kluba Barcelona in njihovega nekdanjega zvezdnika Lionela Messija. Svoje znanje bodo predstavili tudi 59-letna varnostnica Mateja, ki je v življenju opravljala že marsikatero delo, in 23-letni magistrski študent kemije iz Ljubljane Jan. Četverico bo zaključil 63-letni učitelj Tomaž iz Maribora, sicer prav tako človek mnogih poklicev.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

