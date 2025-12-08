V lov polkovnik v slovenski osamosvojitveni vojni

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Kaj se je zgodilo v pretekli oddaji? Kljub temu da so se vsi štirje tekmovalci prebili do končnega lova, je lovec Janko na koncu slavil in do zdaj ostaja neporažen. Kaj nas čaka nocoj?

Danes se v lov podajajo 65-letni Vasilije, polkovnik v slovenski osamosvojitveni vojni, 34-letni Žiga, administrator v ambulanti družinske medicine, ki ga je k prijavi spodbudila babica, 58-letni Simon, varnostnik in receptor na japonski ambasadi, ter 43-letna Jožica, sicer poslovna sekretarka, ki se ukvarja s kanaliziranjem energij. Jim bo uspelo premagati lovca?

