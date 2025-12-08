V lov polkovnik v slovenski osamosvojitveni vojni

Svetli način
Ljubljana, 08. 12. 2025 14.50

E.M.
Komentarji
2

V kvizu Na lovu se bodo za denarno nagrado nocoj borili polkovnik v slovenski osamosvojitveni vojni, administrator v ambulanti družinske medicine, varnostnik in receptor na japonski ambasadi ter poslovna sekretarka. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Kaj se je zgodilo v pretekli oddaji? Kljub temu da so se vsi štirje tekmovalci prebili do končnega lova, je lovec Janko na koncu slavil in do zdaj ostaja neporažen. Kaj nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Danes se v lov podajajo 65-letni Vasilije, polkovnik v slovenski osamosvojitveni vojni, 34-letni Žiga, administrator v ambulanti družinske medicine, ki ga je k prijavi spodbudila babica, 58-letni Simon, varnostnik in receptor na japonski ambasadi, ter 43-letna Jožica, sicer poslovna sekretarka, ki se ukvarja s kanaliziranjem energij. Jim bo uspelo premagati lovca?

na lovu kviz pop tv
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
08. 12. 2025 16.16
Nobene vojne ni bilo...ta pretirani izraz uporabljamo samo pri nas,drugje to imenujejo oboroženi spopadi.
ODGOVORI
0 0
Zrcalo
08. 12. 2025 16.06
+1
Polkovnik na kateri strani?
ODGOVORI
1 0
