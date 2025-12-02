Svetli način
V lovu tudi tekmovalec, ki razvija računalniške igrice

Ljubljana, 02. 12. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
Bodo lovca premagali upokojena diplomirana organizatorka in gradbena inženirka, športni komentator, upokojeni razvijalec strojne in programske opreme in laboratorijska analitičarka? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji tekmovalcem kljub bogatemu zakladu znanja ni uspelo premagati lovca Viktorja, ki je dosegel izjemen rezultat in v zaključnem lovu ulovil 20 korakov tekmovalcev. Kaj pa nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Danes bodo svoje znanje na preizkušnjo dali 67-letna Srečka, upokojena diplomirana organizatorka in gradbena inženirka, ki jo ljubitelji televizijskih kvizov dobro poznajo, 39-letni športni komentator Nejc, 71-letni upokojeni razvijalec strojne in programske opreme Djuro, ki je sam razvijal računalniške igrice in 23-letna laboratorijska analitičarka Maša.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

