V lovu tudi tekmovalec, ki razvija računalniške igrice

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji tekmovalcem kljub bogatemu zakladu znanja ni uspelo premagati lovca Viktorja , ki je dosegel izjemen rezultat in v zaključnem lovu ulovil 20 korakov tekmovalcev. Kaj pa nas čaka nocoj?

Danes bodo svoje znanje na preizkušnjo dali 67-letna Srečka, upokojena diplomirana organizatorka in gradbena inženirka, ki jo ljubitelji televizijskih kvizov dobro poznajo, 39-letni športni komentator Nejc, 71-letni upokojeni razvijalec strojne in programske opreme Djuro, ki je sam razvijal računalniške igrice in 23-letna laboratorijska analitičarka Maša.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.