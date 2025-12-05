Včeraj ekipa do rekordnega zneska, bo lovec poražen tudi danes?

Bodo po oddaji, v kateri so tekmovalci nabrali rekordnih 22.100 evrov, lovca premagali tudi doktor strojništva, študentka farmacije, vodja servisa in podjetnik? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Za nami je odlična oddaja, v kateri so tekmovalci nabrali rekordnih 22.100 evrov, lovcu Viktorju pa jih ni uspelo uloviti. Ekipa si je tako razdelila konkretno vsoto denarja, najvišji znesek doslej. Kaj pa nas čaka nocoj?

