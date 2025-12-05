Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Na lovu

Včeraj ekipa do rekordnega zneska, bo lovec poražen tudi danes?

Ljubljana, 05. 12. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
2

Bodo po oddaji, v kateri so tekmovalci nabrali rekordnih 22.100 evrov, lovca premagali tudi doktor strojništva, študentka farmacije, vodja servisa in podjetnik? Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

Za nami je odlična oddaja, v kateri so tekmovalci nabrali rekordnih 22.100 evrov, lovcu Viktorju pa jih ni uspelo uloviti. Ekipa si je tako razdelila konkretno vsoto denarja, najvišji znesek doslej. Kaj pa nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Bodo lovca premagali tudi 35-letni doktor strojništva Hugo, 23-letna študentka farmacije Tina, 56-letni vodja servisa Andrej in 43-letni podjetnik Jernej?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

na lovu kviz pop tv
Naslednji članek

V boj za denarno nagrado mednarodna 'kvizašica'

SORODNI ČLANKI

Močna ekipa obljublja trd in neizprosen boj

Nocoj bo napeto do zadnje sekunde

Pred lovcem bosta bežala tudi odvetnik in tajnica režije

Včeraj prvi poraz lovca, danes spoznamo neprizanesljivega Janka

Lovcu Ivanu Trajkoviču je uspelo ugnati tekmovalce

V boj za zmago v kvizu Na lovu tudi goreč navijač Barcelone

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
05. 12. 2025 17.09
Bodo rtv prispevek dvignili, če bo nagrad preveč...
ODGOVORI
0 0
tmj
05. 12. 2025 17.06
verjetno ne
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385