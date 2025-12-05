Včeraj ekipa do rekordnega zneska, bo lovec poražen tudi danes?

Za nami je odlična oddaja, v kateri so tekmovalci nabrali rekordnih 22.100 evrov, lovcu Viktorju pa jih ni uspelo uloviti. Ekipa si je tako razdelila konkretno vsoto denarja, najvišji znesek doslej. Kaj pa nas čaka nocoj?
Bodo lovca premagali tudi 35-letni doktor strojništva Hugo, 23-letna študentka farmacije Tina, 56-letni vodja servisa Andrej in 43-letni podjetnik Jernej?
Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.