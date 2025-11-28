Včeraj prvi poraz lovca, danes spoznamo neprizanesljivega Janka

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji smo doživeli prvi poraz lovca. Viktorju v zaključnem pregonu ni uspelo ujeti prednosti tekmovalcev. Trije tekmovalci so tako domov odnesli osem tisoč evrov. Kaj pa nas čaka nocoj?

Nocoj se bodo z lovcem soočili 53-letni učitelj strokovnih predmetov Franci, ki je stari znanec kvizov, 32-letni prevajalec Didrik, ki mu niso tuji niti mednarodni kvizi, 57-letni komercialist Jože in 52-letna profesorica angleščine Nataša. Gre za močno četverko, ki pa bo morala pokazati, iz kakšnega testa je. Na poti do denarja jim bo namreč stal eden izmed močne trojice lovcev - Janko.

Janko je najmlajši lovec, odlikujejo ga vztrajnost, dober spomin in radovednost. Nepopoustljiv je do svojih napak, kot lovec pa neprizanesljiv, a spoštljiv – kako težko bo tekmovalcem v boju s tako močnim lovcem?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.