Včeraj prvi poraz lovca, danes spoznamo neprizanesljivega Janka

28. 11. 2025 17.44

V nocojšnji oddaji se bodo za denarno nagrado borili učitelj strokovnih predmetov, prevajalec, komercialist in profesorica angleščine. Prvič bomo spoznali še tretjega lovca Janka. Spremljajte njihove strategije in znanje ob 20. uri na POP TV.

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

V pretekli oddaji smo doživeli prvi poraz lovca. Viktorju v zaključnem pregonu ni uspelo ujeti prednosti tekmovalcev. Trije tekmovalci so tako domov odnesli osem tisoč evrov. Kaj pa nas čaka nocoj?

Na lovu
Na lovu FOTO: POP TV

Nocoj se bodo z lovcem soočili 53-letni učitelj strokovnih predmetov Franci, ki je stari znanec kvizov, 32-letni prevajalec Didrik, ki mu niso tuji niti mednarodni kvizi, 57-letni komercialist Jože in 52-letna profesorica angleščine Nataša. Gre za močno četverko, ki pa bo morala pokazati, iz kakšnega testa je. Na poti do denarja jim bo namreč stal eden izmed močne trojice lovcev - Janko.

Janko je najmlajši lovec, odlikujejo ga vztrajnost, dober spomin in radovednost. Nepopoustljiv je do svojih napak, kot lovec pa neprizanesljiv, a spoštljiv – kako težko bo tekmovalcem v boju s tako močnim lovcem?

Ne zamudite kviza Na lovu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Sledi mu serija Nemirna kri.

KOMENTARJI (10)

9876543
28. 11. 2025 16.44
Kviz je preveč vezan na čas. Vse skupaj deluje kot ena drveča lokomotiva. Naporno.
Kameleon Kiddo
26. 11. 2025 17.42
Hujsega korenčka na palici in iluzije dobitka pa ze dolgo ne. oziroma sploh še ne..... cestitam za poizkus boja za prime time med 20h in 22h kjer ste se najprej umaknili z ljubezniijo po domace in skromnemu budgedi, ki ni mogel parirati poroki na prvi pogled in njihovemu budgetu pri potovanjih, je bilo kr smešno morm priznat. Terme 2 dni proti 7 dni Cipra. Zdaj ste namudrili nekaj v 2 mesecih pri tem pa navajam sledece opazke, kje je dokaz da lovec pritiska na proavilne odgovore ? tisti 3 gumbi ? no , to je en hec seveda, sej ziva dusa ne more preveriti ali je to res ali se kaj dogaja v ozadju. je pa kr hecno kaj so ljudje pripravljeni vse za iluzijo denarja narediti, neprecenjlivo .
Amor Fati
26. 11. 2025 17.58
Imam kar nekaj kolegov, ki so podobnih misli kot si ti. Ne rabiš skrbet, ker se ljudje že sprašujejo. Ne verjem, da bo dolgo trajal.
Minifa
26. 11. 2025 17.37
Tadeja Lampret in Poles na zavod...)))
Sir Oliver
26. 11. 2025 17.34
Kviz je v redu. Vsaj eno licenco ste dobro vnovčili. Poles je pa nevaren s svojim zobovjem.
Podlesničar
26. 11. 2025 17.18
Pustite tekmovalce, da se oblečejo po svoje... vse skup zgleda še bolj negledlivo. Poles pa itak katastrofa...
rogla
26. 11. 2025 17.13
Umetno zobovje popači Posledico izreko!
rogla
26. 11. 2025 17.14
... Polesovo izreko.
mmickica
26. 11. 2025 17.10
Glede na to, kako voditelj Poles govori, uvedite se podnapise, prosim. Kdo sploh pride na idejo, da da vodenje kviza cloveku, ku govori najbolj nerazlocno od vseh?
JApajaDAja
26. 11. 2025 16.43
čemu zapirate komentiranje lastnih oddaj,novinarjev.....morda bi pa vseeno prisluhnili mnenju tistih, ki to gledamo, beremo....možnosti izboljšav so vedno in povsod.....
