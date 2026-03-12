Z denarjem, osvojenim v kvizu Na lovu, si bo prenovila stanovanje

Vrača se priljubljen kviz Na lovu, kjer zablestijo tisti, ki premorejo znanje, hitrost in taktiko. Voditelj Peter Poles in trije prebrisani lovci so v prvi sezoni preizkusili znanje številnih tekmovalcev – med njimi so nekateri uspešno prišli do zmage in denarne nagrade. V ekipi, ki je domov odnesla rekordni znesek – kar 22 tisoč evrov –, je bila tudi Goga Marašek Delay, ki je pokazala, da z ženskami ni šale. "Vedno sem imela rada kvize in potem sem vedno gledala, kje je kaj. Če vidim, da je nekje kviz, se prijavim, to je tista čista zabava," nam je zaupala Marašek Delay.