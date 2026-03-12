Z denarjem, osvojenim v kvizu Na lovu, si bo prenovila stanovanje

Vrača se priljubljen kviz Na lovu, kjer zablestijo tisti, ki premorejo znanje, hitrost in taktiko. Voditelj Peter Poles in trije prebrisani lovci so v prvi sezoni preizkusili znanje številnih tekmovalcev – med njimi so nekateri uspešno prišli do zmage in denarne nagrade. V ekipi, ki je domov odnesla rekordni znesek – kar 22 tisoč evrov –, je bila tudi Goga Marašek Delay, ki je pokazala, da z ženskami ni šale. "Vedno sem imela rada kvize in potem sem vedno gledala, kje je kaj. Če vidim, da je nekje kviz, se prijavim, to je tista čista zabava," nam je zaupala Marašek Delay.
Ker je kvizov že vajena, je kamera ni preplašila, še več – izkušnja je bila izredno posebna. Ekipa je namreč premagala lovca Viktorja in se razveselila 22 tisočakov. "V bistvu smo hitro izvedeli, da smo bili rekorderji. To je kar ponos. Tudi če izgubiš, kaj je boljšega, lahko prideš nazaj. Ne moreš biti razočaran, če nič ne dobiš, ker si prišel z nič. Vse tisto, kar je, je samo nagrada," je dodala nekdanja tekmovalka kviza Na lovu, ki bo osvojen denar porabila za prenovo stanovanja.
