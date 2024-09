Na POP TV prihaja 9. sezona Štartaj, Slovenija! na podeželju

V preteklih osmih letih smo s partnerji projekta Štartaj Slovenija SPAR in Skupino Formitas podprli že več kot 60 ekip podjetnikov in pridelovalcev, ki so ustvarili več kot 300 raznovrstnih izdelkov. Podpora slovenskemu podeželju se nadaljuje tudi v 9. sezoni projekta, ki se začne v nedeljo, 6. oktobra, ob 18.45, na POP TV.

Na slovenskem podeželju vsak dan vzcvetijo nove inovativne podjetniške ideje, ki spreminjajo naš pogled na kmetijstvo, s projektom pa ozaveščamo ljudi o pomembnosti lokalnih izdelkov, od trajnostnih pridelovalnih metod do ustvarjalnih rešitev za lokalne skupnosti. Slovenski pridelovalci nenehno iščejo nove podjetniške načine, kako izkoristiti potenciale svojega okolja.

Ekipa 9. sezone Štartaj, Slovenija! na podeželju FOTO: POP TV icon-expand

Na POP TV se v nedeljo, 6. oktobra, ob 18.45, vrača Štartaj, Slovenija! na podeželju.

V oddajah se bomo posvetili osebnim motivacijam pridelovalcev pri ustvarjanju izdelkov ter njihovemu prispevku k reševanju trajnostnih vprašanj. V vsaki oddaji bodo vsi pridelovalci delili svoja mnenja in izkušnje, pri čemer bo eden izmed njih posebej izpostavljen in bo predstavil svoj inovativni izdelek.

David Kovačič, izvršni direktor Spar Slovenija, Žana Močnik, strateška direktorica Skupina Formitas, Aleš Muhič, direktor trženja PRO PLUS icon-picture-layer-2 1 / 13

SADNI TRAKCI HUDO DOBRO Hudo dobro so sadni trakci, ki jih v Renkovcih na Grofovi domačiji ustvarjajo iz lokalnega sadja in presežkov zrelega sadja. Glavna sestavina trakcev so jabolka, pridelana v lokalnih sadovnjakih, za širšo ponudbo pa so jabolkom dodani še jagodičevje ali banane. Na voljo so sadni trakci z okusom jabolk, jagodičevja in banan. Izdelki ne vsebujejo dodanega sladkorja, konzervansov in aditivov ter imajo vse pozitivne lastnosti sušenega sadja. Sadni trakci Hudo dobro so namenjeni vsem, ki iščete lahek prigrizek na poti, po športu ali alternativo nezdravemu grizljanju ob gledanju televizije.

Hudo dobro FOTO: POP TV icon-expand

KREME S SIVKO O'KRAS O'KRAS so naravne kreme s sivko, ki prihajajo z ekološke kmetije Pahor na Krasu. Njihova unikatna receptura iz skrbno izbranih aktivnih sestavin dokazano neguje in izboljšuje stanje kože. Izbirate lahko med cinkovo kremo, kremo za roke in kremo za stopala. Ključna sestavina vseh treh krem je sivkino eterično olje iz domačega ekološkega nasada sivk. Pridobljeno je s parno destilacijo, ki omogoča iztis čistega olja brez drugih primesi. Vse kreme so dermatološko testirane in hipoalergene, zato so primerne tudi za posameznike z občutljivo kožo.

O'kras FOTO: POP TV icon-expand

BIO FERMENTIRANI MLETI ČESEN Pr' Poloni in Juriju Bio fermentiran mleti česen znamke Pr' Poloni in Juriju nastaja v Kočevju. Izdelek je nastal, ko je bila letina česna zaradi slabih vremenskih razmer tik pred propadom. Rešila ga je stara receptura, ki je Poloni ponudila okusno rešitev in omogočila nov poslovni zagon. Poleg bogatega okusa fermentacija namreč izdelku zagotovi daljši rok uporabnosti. Bio fermentirani mleti česen je namenjen vsem, ki nimate idealnih razmer za shranjevanje česna ali želite pri kuhanju prihraniti nekaj časa.

Pr' Poloni in Juriju FOTO: POP TV icon-expand

SLADOLED IZ KOZJEGA MLEKA Mali knez Z ekološke kmetije Slavec s Knežaka prihaja Mali knez – domači sladoled iz ekološkega kozjega mleka. Odlikujejo ga kakovostne lokalne sestavine in izvrsten okus. Na voljo je v treh različicah: lešnik, kefir z bučnimi semeni – Kefirni bučko in brkinska pita. Izdelek je narejen na osnovi ekološkega kozjega mleka, ki ga na kmetiji pridno proizvajajo slovenske avtohtone in tradicionalne koze. Kozje mleko je samo po sebi lažje prebavljivo in ima manj laktoze, zato je želodcu prijaznejši tudi sladoled Mali knez.

Mali knez FOTO: POP TV icon-expand

BIO MEŠANICA ZA KRUH S SUHIMI DROŽMI BeEko Mešanica za kruh z drožmi BeEko prihaja z ekološke kmetije Paldauf. Mešanico sestavljajo bio mehka bela pšenična moka, polnozrnata ržena in pirina moka, sončnična in lanena semena ter suhe droži, suhi kvas in sol. Izdelek je EKO certificiran in veganski ter ne vsebuje konzervansov. Z zmesjo BeEko je peka vrhunskega kruha z drožmi mala malica! Poleg mešanice potrebujete le še vodo, pekač in par rok, ki bodo sestavine zamesile v kakovosten ekološki kruh.

BeEko FOTO: POP TV icon-expand

LINIJA NARAVNIH LIČIL CVETKA Pod blagovno znamko Cvetka je nastala prva slovenska linija naravnih ličil, ki poskrbi za videz in nego hkrati. Linijo sestavljajo dve BB-kremi, trije odtenki šminke, maskara in olje za ustnice v dveh barvah. Izdelki poudarjajo lepoto, kožo pa negujejo, vlažijo in spodbujajo njeno obnovo. BB-krema rdečico na koži umirja, pomaga pri ožanju por, obenem pa kožo vlaži in ščiti pred zunanjimi vplivi. Maskara vsebuje izvlečke rožmarina, hmelja in koprive, ki pripomorejo k rasti trepalnic. Olje za ustnice vsebuje izvlečke melise in ameriškega slamnika, ki ustnice ščitita pred izpuščaji. Šminka je bogata z rastlinskimi olji in masli, ki ustnice negujejo in nahranijo.

Cvetka FOTO: POP TV icon-expand

GAZIRANI NAPITEK Z GROZDNIM SOKOM ZMAJEVI MEHURČKI DREISIEBNER Zmajevi mehurčki so naravna osvežilna brezalkoholna pijača s kmetije Dreisiebner na Špičniku. Pridelana je iz domačega grozdja sorte rumeni muškat ter ponuja zanimivo alternativo gaziranim alkoholnim pijačam, kot sta penina in mošt. Gazirani napitek z grozdnim sokom prihaja iz štajerskih vinogradov, skrbno obdelanih z naravnimi viri in mehanizmi, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in ljudi. Vsebuje izključno v sadju prisotne sladkorje in je popolnoma brez konzervansov.

Dreisiebner FOTO: POP TV icon-expand