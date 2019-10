Na POP TV prihaja nova oddaja Dom in vrt

Na POP TV prvo nedeljo v novembru prihaja nova oddaja, v kateri bodo lastniki domov skupaj z voditeljem Tilnom Pusarjem iskali funkcionalne rešitve za njihove skrite kotičke, domove in vrtove. Tilen Pusar se bo tako iz glasbenih, radijskih in producentskih vod preselil v domove vseh, ki bodo ob njegovih nasvetih in osvežili prostore, v katerih preživijo največ svojega časa.

To verjame Tilen Pusar, ki bo električni kitari dodal kladivo, čopič in izvijač ter tako obogatil kotičke, v katerih sodelujoči preživijo največ svojega časa. Ob tem še dodaja: "Če želiš, da te dom navdihuje in polni z močjo, potem ga moraš vsaj delno zgraditi sam. Z delom lastnih rok boš svojemu prostoru tako navdahnil dobro energijo.

Ljudem želim pokazati, kaj vse lahko narediš sam. Skupaj bomo tako zavihali rokave in njihove kotičke preuredili v fantastične prostore, ki so si jih vedno želeli imeti, pa jih niso znali ali zmogli narediti. Tukaj pa jim pomagam jaz, s svojimi idejami in rešitvami, predvsem pa z dobro voljo in odnosom do dela. Ob delu bomo seveda sproščeno klepetali o njihovih življenjskih zgodbah."

V zgodbah posameznic in posameznikov, ki jim bo s svojim znanjem in rešitvami, s svojim prefinjenim občutkom za prostor priskočil na pomoč Tilen Pusar, bodo gledalke in gledalci uživali vsako nedeljo, ob 17.30 na POP TV. Že v prvi oddaji bomo lahko spoznali, kako kuhinjski kotiček v prefinjenem staromeščanskem stanovanju navdahniti v enakem stilu.

Vsi funkcionalni nasveti, rešitve iz oddaje bodo prav tako dostopni na portalu dominvrt.si.