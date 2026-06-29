Na POP TV prihaja nova sezona šova Ljubezen na vasi

Danes na POP TV prihaja nova sezona hrvaškega šova Ljubezen na vasi . Nepričakovane ljubezenske iskrice bodo povezale na videz nezdružljive pare, ljubosumje, prepiri in celo fizični obračuni pa bodo zaznamovali napete dni na kmetijah.

V 9. sezoni bo 11 osamljenih kmetov z različnih koncev Hrvaške in tujine iskalo svojo sorodno dušo. Med znanimi obrazi bo znova tudi slovenski kmet Sandi, ki bo razkril, zakaj se je v šov prijavil kar čez mejo. V iskanju iskrene ljubezni jih bo spremljala voditeljica Anita Martinović.

Kdo bo našel srečo in komu bo ljubezen spremenila življenje? Od ponedeljka do petka na POP TV, takoj po priljubljeni seriji Botri.