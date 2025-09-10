Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
TV Oddaje

Na POP TV prihajajo vikendi nostalgičnih vsebin

Ljubljana, 10. 09. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
3

Konec tedna na POP TV prinaša vrnitev priljubljenih oddaj Dan najlepših sanj in Vid in Pero šov, ki bosta na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 10.30. Pridružite se nam ob obujanju nostalgičnih spominov in nepozabnih trenutkov, vse zamujene oddaje pa si boste lahko ogledali tudi na VOYO.

Na POP TV prihajajo vikendi nostalgičnih vsebin. Gledalci si boste lahko že to soboto ob 10.30 ogledali oddajo Dan najlepših sanj, ob kateri se vam bo orosilo oko. Voditelj Peter Poles je izbranim, ki se jim je nasmehnila sreča, v petih sezonah uresničeval najbolj skrite in goreče želje.

Dan najlepših sanj
Dan najlepših sanj FOTO: Miro Majcen

Eden bolj prepoznavnih obrazov naše medijske hiše ima na snemanje izjemno lepe spomine. "Z različnimi oddajami je v meni POP TV zbudil različna stanja. Recimo, Talenti so itak vrhunski, mi je pa Dan najlepših sanj zagotovo dal največ. Videli smo drugačnega Pera, oddaja Dan najlepših sanj je v realnem svetu največ spremenila," je poudaril simpatični voditelj in dejal, da je oddaja dala njemu in ekipi potrditev, da je to, kar delajo, dobro in prav ter da naj še naprej delajo lepe geste za ljudi.

Polesa pa dobro poznamo tudi v kombinaciji s sovoditeljem Vidom Valičem, s katerim sta med drugim navduševala v oddaji Vid in Pero šov. Zabavna oddaja s priljubljenim voditeljskim parom bo prav tako znova na sporedu med vikendi. Peter Poles se spominja, da je bil šov super projekt, vendar obenem izredno zahteven: "Bil je nepredvidljiv za gledalce, pa tudi za naju in celotno ekipo," se spominja Poles.

Vid in Pero šov
Vid in Pero šov FOTO: Miro Majcen

Začenjamo že ta konec tedna, 13. in 14. septembra. Oddaje si lahko ogledate tudi na VOYO in znova podoživite nepozabne trenutke. Po vsaki oddaji bodo sledili intervjuji v sklopu obletnice POP 30, kjer bodo naši obrazi obujali spomine na pretekla tri desetletja.

Vsako soboto in nedeljo boste na POP TV lahko spremljali priljubljeni oddaji Dan najlepših sanj in Vid in Pero šov.

Dan najlepših sanj Vid in Pero šov Peter Poles Vid Valič POP TV
SORODNI ČLANKI

Pop TV praznuje 30 let: obujali smo spomine

Na POP TV prihaja serija Nemirna kri

24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

Kaj bomo to jesen gledali na POP TV?

Čustveni pretresi in sveži zapleti: vrača se Gorski zdravnik

Zvezdnica med snemanjem filma Pirati s Karibov 4 spretno skrivala nosečnost

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
10. 09. 2025 13.28
Pametni odhajajo iz poptv👍
ODGOVORI
0 0
Škrabek
10. 09. 2025 13.28
Kaj pa As ti tud not padu?
ODGOVORI
0 0
wsharky
10. 09. 2025 13.20
+1
in zakaj 'nostalgiko' a ne bi raje kaj novega?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215