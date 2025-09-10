Na POP TV prihajajo vikendi nostalgičnih vsebin. Gledalci si boste lahko že to soboto ob 10.30 ogledali oddajo Dan najlepših sanj , ob kateri se vam bo orosilo oko. Voditelj Peter Poles je izbranim, ki se jim je nasmehnila sreča, v petih sezonah uresničeval najbolj skrite in goreče želje.

Eden bolj prepoznavnih obrazov naše medijske hiše ima na snemanje izjemno lepe spomine. "Z različnimi oddajami je v meni POP TV zbudil različna stanja. Recimo, Talenti so itak vrhunski, mi je pa Dan najlepših sanj zagotovo dal največ. Videli smo drugačnega Pera, oddaja Dan najlepših sanj je v realnem svetu največ spremenila," je poudaril simpatični voditelj in dejal, da je oddaja dala njemu in ekipi potrditev, da je to, kar delajo, dobro in prav ter da naj še naprej delajo lepe geste za ljudi.

Polesa pa dobro poznamo tudi v kombinaciji s sovoditeljem Vidom Valičem, s katerim sta med drugim navduševala v oddaji Vid in Pero šov. Zabavna oddaja s priljubljenim voditeljskim parom bo prav tako znova na sporedu med vikendi. Peter Poles se spominja, da je bil šov super projekt, vendar obenem izredno zahteven: "Bil je nepredvidljiv za gledalce, pa tudi za naju in celotno ekipo," se spominja Poles.