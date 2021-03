Na terenu z Delovno akcijo: prenova doma lahko nekomu spremeni življenje

Začenja se nova sezona zelo priljubljene oddaje Delovna akcija z Ano Praznik in njenimi nepogrešljivimi mojstri na čelu. Najprej bomo spoznali družino Rajh iz Bistrice ob Dravi. Jožici so ob ločitvi ostali dolgovi, iz težke situacije sta jo rešila tast in tašča, v oddajo pa jo je prijavil nekdanji smučar Rene Mlekuž. Kar na terenu smo preverili, kako poteka prenova doma, kako poteka nekaj, kar lahko nekomu spremeni življenje.

