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Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija

Ljubljana, 06. 07. 2026 11.07 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
VOYO
Poroka na prvi pogled: Avstralija

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija je med slovenskimi gledalci že nekaj časa zelo priljubljen šov in številni nestrpno pričakujejo novo sezono. Čakanja je zdaj konec! Na VOYO že jutri, 7. julija, zvečer prihaja najnovejša, trinajsta sezona.

Zdaj si na vrsti ti.

Nova sezona prinaša še več nepričakovanih preobratov, čustvenih trenutkov, iskrenih romanc in seveda nepozabne drame. Nova skupina nevest in ženinov bo dahnila usodni "da" popolnim neznancem, ki so jim jih izbrali priznani strokovnjaki za odnose John Aiken, Alessandra Rampolla in Mel Schilling, za katero je bila to žal zadnja sezona, ki jo je posnela.

Že prve poroke prinesejo šokantna razkritja, med nekaterimi pari preskočijo iskrice, med drugimi pa hitro vzniknejo napetosti. John Aiken je novo sezono opisal kot pravi čustveni vrtiljak in napovedal sezono, ki bo gledalcem "vzela dih". Udeleženci bodo že od prvega dne postavljeni pred zahtevne preizkušnje, ki bodo razkrile, kdo je v eksperiment vstopil zaradi ljubezni in kdo morda zaradi povsem drugih razlogov.

Dve veliki novosti

Ena največjih novosti letošnje sezone je skupina samozavestnih nevest. Gre za močne, glasne in odločne ženske, ki se ne bojijo povedati svojega mnenja – tudi takrat, ko to povzroči burne odzive pri drugih udeležencih. Kot napovedujejo ustvarjalci: "Lotile se bodo moških, lotile se bodo žensk in lotile se bodo tudi strokovnjakov."

Druga novost je teden razkritij, v katerem se bodo pari že zgodaj soočili z opozorilnimi znaki v svojih odnosih. Namesto da bi težave pometali pod preprogo, bodo morali pogledati resnici v oči. Se lahko med njimi razvije prava ljubezen ali pa so razlike preprosto prevelike?

Od ponedeljka do petka zvečer na VOYO

Ste pripravljeni na čustveni vrtiljak? Solze, prepiri, nepričakovani preobrati, močna privlačnost in iskrena čustva bodo poskrbeli za sezono, ki je preprosto ne boste mogli nehati gledati.

Zato si to poletje brez slabe vesti vzemite trenutek zase. Usedite se na kavč, pritisnite predvajaj in se prepustite resničnostnemu šovu, o katerem bodo govorili tudi vaši sosedje.

Zdaj si na vrsti ti.

Poroka na prvi pogled: Avstralija VOYO Tv oddaje resničnostna oddaja šov
Zadovoljna.si Na VOYO prihaja najnovejša sezona šova Poroka na prvi pogled: Avstralija
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