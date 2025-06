Na VOYO prihaja navdihujoča dokumentarna serija Bratje z igrišča

Projekt sta zasnovala nekdanji reprezentant in trenutni vodja reprezentance Alen Djordjevič ter kreativni direktor agencije Sport Media Focus Gašper Pavli. "Fantje so si zaslužili svojo zgodbo in želeli smo jo povedati brez filtrov – točno tako, kot se je odvijala," je povedal Djordjevič. Pavli dodaja: "To ni le zgodba o športu, ampak o bratstvu, žrtvah in vztrajnosti. Je zgodba, v kateri se lahko najde vsak."