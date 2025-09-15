Svetli način
Na VOYO prišel še zadnji del serije Bratje z igrišča

Ljubljana, 15. 09. 2025 11.10 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
POP TV
Komentarji
0

Ljubitelji odbojke in športa bodo septembra prišli na svoj račun. V soboto se je namreč začelo moško svetovno prvenstvo na Filipinih, na VOYO pa je prišel zadnji, šesti del dokumentarne serije Bratje z igrišča, ki prikazuje neverjetno zgodbo slovenske odbojkarske reprezentance na poti do olimpijskih iger. Popolna priložnost, da skupaj na VOYO podoživimo občutke in vidimo, kaj se lahko zgodi, ko ekipa diha kot eno.

Serija odstira zakulisje ene najuspešnejših poti slovenskega športa, moške odbojkarske reprezentance, ki je s kapetanom Tinetom Urnautom v glavni vlogi prehodila izjemno pot do olimpijskih iger. Kamera spremlja igralce v trenutkih napetosti in evforije, razkriva njihovo borbenost, čustva ter dinamiko v slačilnici. Gre za prvo slovensko športno serijo, ki tako iskreno in neposredno pokaže, kaj se dogaja v ozadju uspehov, ki so Slovenijo dvignili na sam vrh svetovne odbojke.

September je zato popoln čas za ogled serije – ne le zato, ker odbojkarji ravno zdaj bijejo nove boje na svetovnem prvenstvu, temveč tudi zato, ker se lahko gledalci hkrati poglobijo v zakulisje nastanka te izjemne generacije športnikov.

Od prvih velikih preizkušenj do nepozabnih zmag, solz in trenutkov, ki jih javnost ne vidi – serija Bratje z igrišča vas ne bo pustila ravnodušnih. Vsaka od šestih epizod razkriva en ključni vidik njihove zgodbe: potovanje, bratstvo, misija, sanje, upanje, zapuščina. Gledalci Kanala A si bodo lahko vsako soboto ob 18. uri pogledali en del, medtem ko si lahko uporabniki in uporabnice VOYO celotno serijo pogledajo na mah.

BRATJE Z IGRIŠČA voyo dokumentarna serija
ISSN 1581-3711
