Na VOYO prišel še zadnji del serije Bratje z igrišča

Serija odstira zakulisje ene najuspešnejših poti slovenskega športa, moške odbojkarske reprezentance, ki je s kapetanom Tinetom Urnautom v glavni vlogi prehodila izjemno pot do olimpijskih iger. Kamera spremlja igralce v trenutkih napetosti in evforije, razkriva njihovo borbenost, čustva ter dinamiko v slačilnici. Gre za prvo slovensko športno serijo, ki tako iskreno in neposredno pokaže, kaj se dogaja v ozadju uspehov, ki so Slovenijo dvignili na sam vrh svetovne odbojke.

September je zato popoln čas za ogled serije – ne le zato, ker odbojkarji ravno zdaj bijejo nove boje na svetovnem prvenstvu, temveč tudi zato, ker se lahko gledalci hkrati poglobijo v zakulisje nastanka te izjemne generacije športnikov.

Od prvih velikih preizkušenj do nepozabnih zmag, solz in trenutkov, ki jih javnost ne vidi – serija Bratje z igrišča vas ne bo pustila ravnodušnih. Vsaka od šestih epizod razkriva en ključni vidik njihove zgodbe: potovanje, bratstvo, misija, sanje, upanje, zapuščina. Gledalci Kanala A si bodo lahko vsako soboto ob 18. uri pogledali en del, medtem ko si lahko uporabniki in uporabnice VOYO celotno serijo pogledajo na mah.