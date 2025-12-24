Na VOYO so risanke sinhronizirane, tuje vsebine pa opremljene s podnapisi

Na VOYO so risanke za najmlajše sinhronizirane v slovenščino, zato so pogosto prvi in najlepši stik otrok s svetom televizije. Slovenski glasovi, za katerimi stojijo tudi znani igralski obrazi, omogočajo, da otroci sledijo dogajanju, razumejo like in se popolnoma potopijo v zgodbo. Brez branja, brez prekinitev – le čista zabava, smeh in odkrivanje novih svetov na VOYO .

Družine se ob večerih pogosto zberejo pred zaslonom – ob filmih za vse generacije, napeti seriji ali priljubljeni oddaji. Odrasli in starejši otroci pogosto posegajo po vsebinah v izvirnem jeziku, kjer originalni glasovi, intonacija in čustva zgodbam dodajo pristnost in globino. Slovenski podnapisi na VOYO poskrbijo, da gledalcem ne uide nobena pomembna podrobnost – ne v napetem trilerju, ne v romantični zgodbi, ne v seriji ali razvedrilni oddaji.

Za nekatere vsebine na VOYO pa podnapisi ali sinhronizacija sploh niso potrebni: to so VOYO originali ter najbolj priljubljene slovenske oddaje in šovi, ustvarjeni v slovenskem jeziku. VOYO originali in domače produkcije, kot so Ja, Chef!, Nemirna kri in Skrito v raju, dokazujejo, da lahko lokalne zgodbe s prepoznavnimi liki, toplino, humorjem in čustvi osvojijo gledalce vseh generacij. Na VOYO pa seveda gledalci najdejo tudi največje razvedrilne uspešnice, kot sta MasterChef Slovenija in Slovenija ima talent.

Na VOYO se tako srečajo vsi svetovi: sinhronizirane risanke za otroke, filmi in serije v izvirniku s slovenskimi podnapisi ter domači VOYO originali. Zato lahko vsak gledalec – ne glede na starost – na VOYO izbere izkušnjo, ki mu je najbližje, in zgodbo resnično doživi.