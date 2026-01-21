Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Na vroči stol bosta sedla nacionalna zaklada Peter Prevc in Modrijani

Ljubljana, 21. 01. 2026 10.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Na vroči stol bodo sedli Modrijani

Prvi sonček pomeni samo eno: čas je, da nekoga spet vržemo na žar, pravi žarmojster Lado Bizovičar, ki je za glavni jedi pogumno izbral kar dva slovenska nacionalna zaklada – Petra Prevca in Modrijane. 27. in 28. februarja bomo na Gospodarskem razstavišču zakurili ogenj, pripravili žar in okoli njega posedli tiste, ki o njih vedo največ. Vroče bo, zabavno bo, nepozabno bo. Kupite vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in se nam pridružite!

Na eni strani legenda smučarskih skokov. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa. Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je pravkar razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored. A čeprav oboji izgledajo popolni in brez greha, imajo kar nekaj masla na glavi, pravi Lado Bizovičar.

Na vroči stol bodo sedli Modrijani
Na vroči stol bodo sedli Modrijani
FOTO: POP TV

"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani. "Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo. Blaž priznava, da ima do Lada tudi kar nekaj strahospoštovanja: "Lado je tak človek, da imaš občutek, da o njem vse veš, pa v resnici ne veš nič. Ima krasno energijo, je izjemno zabaven, a tudi nepredvidljiv. Jaz pa nisem človek presenečenj."

Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc
Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc
FOTO: POP TV

 Kdaj pa se je Lado odločil, da bo podkuril tudi Petru Prevcu? "Takrat, ko sem ga spoznal in ugotovil, da je to eno bistro, čedno, prijazno, uspešno bitje. Potem me je ta foušija začela grist in sem ga ujel v nekem trenutku, ko je rekel ja. In zdaj mora priti na žar," pove Bizovičar.

Peter Prevc priznava, da ga ni bilo treba dolgo prepričevati, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune. A kdo ve o njem največ? "Zagotovo žena Mina," pravi, veliko pa o njem vedo tudi bratje in sestre. Bodo morda tudi oni izdali kakšno skrivnost?

Lado Bizovičar
Lado Bizovičar
FOTO: POP TV

Pridite na Gospodarsko razstavišče, kjer se bomo ponovno smejali, žarili, predvsem pa poklonili ljudem, brez katerih si ne znamo predstavljati slovenskega medijskega prostora. V petek, 27. februarja, bomo na žar posedli Modrijane, da bodo ravno prav zapečeni za dva nepozabna večera v Stožicah. V soboto, 28. februarja, bomo žarili Petra Prevca. Lado pa obljublja, da že išče nove žrtve.

Spomladi se bo na POP TV kadilo!

Razlagalnik

Lado Bizovičar je slovenski televizijski voditelj, komik in igralec, ki je znan po svojem ostrim, a duhovitem slogu. Na žaru prevzema vlogo 'žarmojstra', kar pomeni, da bo vodil intervjuje z gosti, ki jih bo 'vrgel na žar'. Njegova naloga je goste na humoren način soočiti z vprašanji in razkriti manj znane plati njihovega življenja, kar obljublja zabavno in nepredvidljivo vzdušje.

Modrijani so ena najbolj prepoznavnih in uspešnih skupin slovenske narodno-zabavne glasbe. S svojo glasbo, ki združuje tradicionalne slovenske elemente s sodobnejšimi aranžmaji, so si ustvarili veliko bazo oboževalcev po vsej Sloveniji.

Peter Prevc je eden najuspešnejših slovenskih smučarskih skakalcev vseh časov. S svojo izjemno kariero, ki jo zaznamujejo številne zmage v svetovnem pokalu, naslovi svetovnega prvaka in olimpijske medalje, je postal ikona slovenskega športa. Njegovi uspehi so navdihnili generacije in močno prispevali k prepoznavnosti Slovenije na mednarodnem športnem prizorišču.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Na žaru tv oddaja Modrijani Peter Prevc karte
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama poklicala policijo
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
vizita
Portal
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Premoženje Norvežanov pod drobnogledom
Premoženje Norvežanov pod drobnogledom
Ta evropska podjetja bodo največ izgubila zaradi Trumpovih carin
Ta evropska podjetja bodo največ izgubila zaradi Trumpovih carin
moskisvet
Portal
Velikan se je sankal v Ljubljani
60-letna grofica uživa v objemu novega partnerja
60-letna grofica uživa v objemu novega partnerja
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450