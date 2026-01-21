Na vroči stol bosta sedla nacionalna zaklada Peter Prevc in Modrijani

Na eni strani legenda smučarskih skokov. Človek, ki je ob zimskih vikendih pred televizorje prikoval celotne družine in s svojimi skoki pisal zgodovino slovenskega športa. Na drugi strani legende narodno-zabavne glasbe – Modrijani, skupina, ki je pravkar razprodala Stožice. In to kar dva večera zapored. A čeprav oboji izgledajo popolni in brez greha, imajo kar nekaj masla na glavi, pravi Lado Bizovičar.

Na vroči stol bodo sedli Modrijani FOTO: POP TV

"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno napoveduje Lado. Člani skupine Modrijani se medtem zelo veselijo gostov, ki jih bodo žarili, in v šali – predvsem na račun Blaža Švaba – dodajajo, da so veseli, da niso frontmani. "Prednost je, da smo skupina. Tako da se bomo z veseljem smejali tebi, Blaž," pravijo. Blaž priznava, da ima do Lada tudi kar nekaj strahospoštovanja: "Lado je tak človek, da imaš občutek, da o njem vse veš, pa v resnici ne veš nič. Ima krasno energijo, je izjemno zabaven, a tudi nepredvidljiv. Jaz pa nisem človek presenečenj."

Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc FOTO: POP TV

Kdaj pa se je Lado odločil, da bo podkuril tudi Petru Prevcu? "Takrat, ko sem ga spoznal in ugotovil, da je to eno bistro, čedno, prijazno, uspešno bitje. Potem me je ta foušija začela grist in sem ga ujel v nekem trenutku, ko je rekel ja. In zdaj mora priti na žar," pove Bizovičar. Peter Prevc priznava, da ga ni bilo treba dolgo prepričevati, saj mu je takšen smisel za humor blizu in ima z ljudmi čiste račune. A kdo ve o njem največ? "Zagotovo žena Mina," pravi, veliko pa o njem vedo tudi bratje in sestre. Bodo morda tudi oni izdali kakšno skrivnost?

Lado Bizovičar FOTO: POP TV

Pridite na Gospodarsko razstavišče, kjer se bomo ponovno smejali, žarili, predvsem pa poklonili ljudem, brez katerih si ne znamo predstavljati slovenskega medijskega prostora. V petek, 27. februarja, bomo na žar posedli Modrijane, da bodo ravno prav zapečeni za dva nepozabna večera v Stožicah. V soboto, 28. februarja, bomo žarili Petra Prevca. Lado pa obljublja, da že išče nove žrtve. Spomladi se bo na POP TV kadilo!