'Naj jih bo deset, jaz vem, da sem najboljša!'

Ljubljana, 24. 03. 2026 18.47 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sanjski moški Hrvaške

Koktajl zabava se je začela v napetem vzdušju zaradi novih pravil z vrtnicami v treh barvah, ki razkrivajo čustva sanjskih moških. Že na začetku je bilo jasno, da bo večer vse prej kot miren. "Nikoli še ni bilo toliko različnih vrtnic na začetku koktajl zabave. Upam, da so vam te pisane vrtnice zbistrile misli ter razjasnile čustva, saj boste prav to nocoj potrebovale," je sporočil voditelj.

Dekleta so začela analizirati odnose in razdelitev vrtnic, nekatere pa so odkrito priznale, da jih je to pretreslo. "Možno je, da smo bile zaradi naših medsebojnih dojemanj ena druge presenečene nad razdelitvijo vrtnic, saj teh deklet in njihovih vrtnic ne dojemamo tako, kot jih vidijo fantje," je komentirala ena izmed njih.

Pogovori s Petrom in Karlom so postali zelo resni. Petar je eni izmed deklet poskušal razjasniti situacijo in pomiriti njene dvome: Prepričan sem o tebi, ji je ponavljal, ona pa mu je odgovorila: "Ni razloga, da mi ne bi verjel." Njun pogovor se je končal s poljubom, ki so ga videle tudi ostale.

Po drugi strani je Karlo priznal, da ga mučijo zgodbe, ki jih sliši o eni kandidatki, kar je dodatno pretreslo njun odnos. Hkrati je z drugim dekletom naredil velik korak naprej in priznal čustva, ki se razvijajo med njima. Napetost se je čutila tudi med dekleti, razlike v čustvih pa so postajale vse bolj očitne. Petar je v enem pogovoru iskreno priznal: "Moja čustva morda niso tako intenzivna kot njena," kar je dodatno omajalo samozavest kandidatke.

Večer je prinesel tudi bolj sproščen trenutek skozi igro 'Nikoli nisem ...', a so se tudi tam razkrile nove stvari, ki so nekatere presenetile. Ko se je večer bližal koncu, so vse pričakovale klasično ceremonijo vrtnic, vendar je sledil preobrat. "Karlo in Petar sta vam pokazala svoja čustva in čas je, da tudi ve pokažete svoja. Nocoj, draga dekleta, ve izbirate, za koga se boste borile do finala!" je oznanil voditelj.

Dekleta so nato sama izbirala vrtnice in odločala, kateremu taboru se bodo pridružila. Del jih je izbral Petra, druge pa so se odločile za Karla, s tem pa so odnosi v hiši dobili povsem novo dinamiko. Epizoda se je končala brez izločitve, vendar z jasnimi razdelitvami in še večjimi napetostmi, ki bodo zaznamovale nadaljevanje boja za ljubezen. "Naj jih bo deset, jaz vem, da sem najboljša," je zaključila ena izmed kandidatk.

Romanca gre proti vrhuncu
sanjski moški hrvaške pop tv

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
Rešila bi jo ena tabletka, zdravniki pa so jo ignorirali
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Rocky 1
