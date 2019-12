Najbolj ganljive zgodbe oddaje Delovna akcija

V drugi sezoni oddaje Delovna akcija, ki jo vodi nasmejana Ana Praznik, smo spoznali še nekaj družin, ki so bile hudo potrebne pomoči naše pridne in delovne ekipe. Tokrat vas spominjamo na nekatere najbolj ganljive trenutke, ko je Ana s svojimi fanti pomagala pomoči potrebnim in jim olajšala življenje ter jim olepšala bivalno okolje.

Kako malo je treba in česa vse imamo preveč, se ljudje premalokrat zavemo, kar je v oddaji Delovna akcija že večkrat poudarila tudi Ana Praznik. V spodnjih zgodbah se v tem prazničnem času spomnite, da je vse, kar potrebujemo le topel dom in ljubeč objem bližnjih. Če poznate koga, ki potrebuje pomoč, koga, ki živi v nečloveških razmerah in sam noče prositi za pomoč ali ne ve, na koga naj se obrne, ga prijavite TUKAJ. Prijavite se lahko tudi sami, če ste se našli v tem opisu. Pogumno k prijavam! Družina Krelj: ker ni bilo denarja za elektriko, se je najstnica učila ob svečah Andreja in Igor Krelj bi vse naredila, da bi bilo za njuno družino poskrbljeno in da ne bi bili lačni, da jih pozimi ne bi zeblo. Po tem, ko je Andreja izgubila voljo, je bila Igorjeva plača edini vir prihodka, s katerim so morali preživeti. Zgodilo se je tudi že, da niso imeli dovolj, da bi se ogrevali, nekoč so jim celo odklopili elektriko. Več o družini Krelj ter o prenovi njihovega tesnega doma si poglejte v videu spodaj.

21-letna Jasmina Videc: Če bi imela avtobiografijo, bi nosila naslov 'Moram' Jasmina Videc je bila po smrti obeh staršev prepuščena sama sebi. Mama ji je umrla, ko je imela komaj pet let, oče še pred njenim dvajsetim letom. V hiši, kjer je živela s pokojnima staršema, živi sama, preživlja pa se s pokojnino in občasnim študentskim delom. Sama pravi, da če bi kdaj imela knjigo o sebi in svoji zgodbi, bi jo poimenovala Moram. Kako so Jasmino presenetile prijateljice, ki so jo prijavile na Delovno akcijo in kakšno prenovo je doživel njen dom, si poglejte v videu spodaj.