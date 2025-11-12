Najbolj priljubljene risanke na VOYO – zabava za otroke in družino

Odkrijte čar risank na VOYO! Čebelica Maja, Tačke na patrulji, Pujsa Pepa, Mia in jaz, Heidi, Smrkci, Viking Viki in Pižamarji – popolna izbira za smeh, pustolovščine in učenje.

Risanke so več kot le zabava – so svet domišljije, smeha in novih spoznanj. Na VOYO vas čaka bogata zbirka priljubljenih risank, ki bodo navdušile otroke in razveselile starše. Od klasičnih junakov, kot so Heidi in Smrkci, do sodobnih pustolovščin s Tačkami na patrulji in Pižamarjev – vsaka zgodba prinaša veselje, prijateljstvo in nepozabne trenutke. Pripravite se na ure zabave in pustite, da risanke na VOYO ustvarijo čarobne družinske trenutke.

Zakaj so risanke tako priljubljene?

Risanke imajo posebno moč, da združujejo zabavo in učenje. Otroci ob njih razvijajo domišljijo, spoznavajo nove besede in se učijo pomembnih življenjskih vrednot, kot so prijateljstvo, pomoč in pogum. Risanke spodbujajo kreativnost in radovednost. Starši jih obožujejo, ker ponujajo kakovostne vsebine, primerne za vse generacije. Prav zato risanke ostajajo nepogrešljiv del otroštva – in zakladnica spominov za vso družino.

Preverite na VOYO, kaj vse ponuja bogat svet risank! Nekaj vam jih predstavljamo. Tačke na patrulji (Paw Patrol) je skupina junaških kužkov, ki jih vodi deček Riki. Vsak izmed njih je opremljen s posebno opremo in s skupnimi močmi priskočijo na pomoč vsakemu, ki se znajde v zagati. Za njih nobena naloga ni prevelika in noben kužek ni premajhen, da bi lahko pomagal!

Čebelica Maja (Maya the Bee) je zvedava čebelica, ki zapusti svoj panj in se poda v veliki svet novim odkritjem naproti. Pri raziskovanju narave ji družbo dela prijatelj Vili, skupaj pa spoznata tudi mnoge druge prebivalce travnika. Maji nikoli ne zmanjka navdušenja nad skrivnostnim svetom okoli nje, svoje veselje pa vedno rada deli s prijatelji. Mia in jaz (Mia and Me) je očarljiva zgodba o deklici Mii, ki je očarana nad čarobnim svetom. Ko je zaradi očetove iznajdbe posrkana v ta svet škratov, samorogov, vil in zmajev, spozna, da je čarobno kraljestvo v težavah, saj želi hudobna kraljica uloviti vse samoroge in jim posrkati moč, da bi za vedno ostala mlada. Mia tako postane ključ do rešitve pravljičnega sveta!

Pujsa Pepa (Peppa Pig) s svojo družino živi v hišici na vrhu hriba. Z bratcem Juretom vsak dan zganjata vragolije in se odlično zabavata. Pepa ima tudi številne prijatelje, s katerimi hodi v šolo. Seveda ne smemo pozabiti še na mamo pujso in očija pujsa ter na babi pujso in dedija pujsa. Vsi skupaj oblikujejo svet, v katerega pujsa Pepa stopa z velikimi koraki. Heidi (Heidi) je osirotela punčka, ki jo pošljejo k čemernemu dedku. Sprva se starec in navihana deklica ne ujameta ravno najbolje, vendar se počasi privadita eden na drugega. Dedek pouči Heidi o gorskem načinu življenja, o rastlinah, kako se naredi sir in skrbi za živali. Heidi se spoprijatelji s Petrom, s katerim skupaj hodita na pašo in v šolo. Smrkci (Smurfs) so zabavna bitja modre barve. Ata Smrk ima polne roke dela s svojimi nagajivimi varovanci, ki vedno radi ušpičijo kako neumnost in poskrbijo, da nikoli ni dolgčas. Največje preglavice jim povzroča zlobni čarovnik Gargamel in njegov maček Azrael. Pridružite se Smrketi, Glavci, Kladi, Modrijanu, Godrnjavčku, Smoli, Bistremu in drugim Smrkcem!

