Najboljše animirane pustolovščine na VOYO za vso družino

Ljubljana, 25. 03. 2026 11.49

Avtor:
VOYO
Otroci Divjega zahoda

Odkrijte čarobni svet animiranih pustolovščin na VOYO. Od smeha, akcije in nepozabnih likov do zgodb, ki navdihujejo vse generacije. Animirani filmi na VOYO ponujajo popoln pobeg v domišljijo in družinski filmski večer, poln dogodivščin.

Animirani filmi imajo posebno moč. V nekaj minutah nas popeljejo v svetove, kjer je vse mogoče, kjer pogum premaga strah, prijateljstvo premaga ovire, domišljija pa nima meja. Na VOYO vas čaka bogata zbirka animiranih pustolovščin, ki navdušujejo tako otroke kot odrasle. Od epskih potovanj in zabavnih junakov do toplih zgodb, ki se dotaknejo srca.

OTROCI DIVJEGA ZAHODA (Buffalo Kids), 2024

Mary in Tom sta irski siroti, ki s čezoceanko prispeta v New York, da bi poiskala svojo družino. Najprej spoznata novega prijatelja, ki jima za vedno spremeni življenje. Na nevarni in odkritij polni pustolovščini čez ameriško prerijo druščina naleti na zvite zlobneže, presenetljive zaveznike, nepričakovane junake in nepredstavljive dogodivščine.

ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO (Peterchens Mondfahrt), 2021

Animirani družinski film Čarobno potovanje na luno temelji na eni najbolj priljubljenih nemških knjig za otroke. Zgodba filma je nemška različica Petra Pana in pripoveduje zgodbo malega Petra, ki se skupaj z majskim hroščem, gospodom Brenčačem in gospodom Spančkom poda na čarobno potovanje, da bi rešili Petrovo sestrico pred zlobnimi silami Meseca.

TAČKE NA PATRULJI: FILM (Paw Patrol: The Movie), 2021

Tačke na patrulji morajo s svojimi priljubljeni junaki na štirih tačkah prekrižati načrte zlobnemu županu Mesta zabave. Župan Humdinger ga namreč želi uničiti, obenem pa ukaže, da so psi v mestu prepovedani. Riki in pogumni kužki Maršal, Robi, Bron, Rok, Zuma ter Sila bodo brcnili v višjo prestavo, da se bodo lahko soočili z izzivom, ki je pred njimi.

OVCE IN VOLKOVI 2 (Volki i ovtsy. Khod Sviney), 2019

V čarobni deželi za devetimi gorami in devetimi vodami leži slikovita vasica, kjer ovce in volkovi živijo mirno in veselo življenje. Nenadoma se v deželi pojavita nepričakovana gosta – polarna lisica in majhna ovčka, ki prineseta smrtno nevarnost. Gray, novi vodja združenega plemena, mora ovce in volkove prepričati, da morajo združiti moči, saj je moč v enotnosti!

DETEKTIV SHERLOCK GNOMES (Sherlock Gnomes), 2018

Palčka Gnomeo in Julija skupaj s svojimi prijatelji prideta v London ter začneta pripravljati vrt na pomlad. Toda ko se nekega dne vrneta domov, z grozo ugotovita, da je vsa njuna druščina skrivnostno izginila. Kmalu odkrijeta, da nekdo ugrablja vrtne palčke po vsem mestu. Edini, ki lahko reši to skrivnost, je slavni detektiv Sherlock Gnomes. Zapriseženi varuh londonskih vrtov se skupaj s pomočnikom Watsonom poda na razburljivo dogodivščino.

ČUDEŽNI PARK (Wonder Park), 2019

Deklica June odkrije zabaviščni park po imenu Čudežni park, ki je skrit globoko v gozdu. V parku so zabavni vrtiljaki, vratolomne proge in smešne govoreče živali. Edina pomanjkljivost pa je velik nered. June kmalu ugotovi, da je park le v njeni domišljiji in da je ona edina, ki lahko vanj znova vnese čudež. Zato skupaj z živalmi zaviha rokave in se loti popravil.

ZMAJČEK TABALUGA (Tabaluga), 2018

Zmajček Tabaluge se s prijateljem Bullyjem odpravi na potovanje na Islandijo, da bi našel svoj ogenj, saj se kot zadnji zmajček svoje vrste ni naučil bruhati ognja in se zato ne počuti kot pravi zmaj. Na potovanju srečata polarnega medveda Limba in prelepo ledeno princeso Lilli. Tabaluga z njeno pomočjo odkrije moč ljubezni in končno uspe zanetiti svoj ogenj.

RAČKA, RAČKA, GOS (Duck Duck Goose), 2018

Chao in Chi sta osiroteli rački, ki se izgubita in naletita na svojeglavega gosaka Penga, ki v zraku raje izvaja akrobatske vragolije, kot da bi s svojo jato odletel na jug. Izgubljeni rački ga sprva prav nič ne zanimata, vse dokler si med predrznim letenjem ne poškoduje krila. Takrat se le odloči, da bo račkama pomagal poiskati njuno jato. Čaka jih razburljiva pustolovščina!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
animirani filmi pustolovski filmi VOYO Tačke na patrulji Otroci Divjega zahoda
