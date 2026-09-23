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Najboljše drame: 5 filmov za večer, ko želite res dobro zgodbo

Ljubljana, 23. 09. 2026 10.13 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
B.S.
Pustite ga

Dobra drama ne potrebuje velikih eksplozij, da vas zadrži pred zaslonom. Včasih so dovolj težka odločitev, odnos na preizkušnji ali lik, ki se znajde v položaju brez lahkega izhoda. Izbrali smo pet dram z močnimi zgodbami, napetimi odnosi in težkimi odločitvami, ki poskrbijo za dober filmski večer. Vse si lahko ogledate na VOYO.

Predstavljamo pet odličnih dram, ki vsaka na svoj način gradijo na močnih odnosih, težkih odločitvah in nepričakovanih preobratih. Izbor sega od intimnih družinskih zgodb in napetih trilerjev do z oskarji nagrajenih filmov, zato ponuja dovolj različne zgodbe za različna razpoloženja.

Pustite ga (Let Him Go): kako daleč bi šli za svojo družino?

Pustite ga (Let Him Go) je napeta družinska drama iz leta 2020, ki spretno prehaja med trilerjem in sodobnim vesternom. Po nepričakovani smrti sina upokojeni šerif George Blackledge in njegova žena Margaret ostaneta brez pomembnega dela svoje družine. Ko njuna nekdanja snaha z vnukom pristane pri nevarni družini Weboy, se odpravita iz Montane v Severno Dakoto, da bi dečka pripeljala domov. Toda hitro ugotovita, da ga Weboyevi ne nameravajo kar izpustiti. Film je režiral Thomas Bezucha po romanu Larryja Watsona, v glavnih vlogah pa nastopajo Kevin Costner, Diane Lane in Lesley Manville.

Film Pustite ga (Let Him Go) si boste lahko od 26. septembra ogledali na VOYO. Ravno prav za naslednji filmski večer.

Če se vam zdita Costner in Lane kot filmski par nenavadno domača, obstaja dober razlog. Zakonca sta igrala že v Man of Steel in Batman vs. Superman: Dawn of Justice, kjer sta bila Jonathan in Martha Kent, Supermanova posvojitelja. Prav Diane Lane je bila po Costnerjevih besedah eden od razlogov, da je sprejel vlogo v drami Let Him Go. Tokrat jima nasproti stoji za oskarja nominirana Lesley Manville kot Blanche Weboy, nepopustljiva matriarhinja družine, ki svojega novega vnuka ne namerava prepustiti nikomur.

Zanimivo je, da je bilo Costnerjevo prvo vprašanje režiserju ob pogovoru o vlogi, ali George nosi klobuk. Ustvarjalci so se namreč želeli izogniti temu, da bi postal še eden njegovih klasičnih kavbojskih junakov. Čeprav se zgodba odvija v Montani in Severni Dakoti, so film snemali v kanadski Alberti.

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Nikjer posebej (Nowhere Special): ko mora oče sprejeti najtežjo odločitev

Nikjer posebej
Nikjer posebej
FOTO: VOYO

Ganljiva drama Nikjer posebej (Nowhere Special) pripoveduje precej manjšo zgodbo, a prav zato toliko bolj osebno. James Norton igra 35-letnega Johna, ki sam skrbi za štiriletnega sina Michaela. Ko izve, da mu je zaradi bolezni ostalo le še nekaj mesecev življenja, mora sprejeti odločitev, ki je noben starš ne želi sprejeti: za svojega sina mora poiskati novo družino in se odločiti, komu bo zaupal njegovo prihodnost.

Režiser Uberto Pasolini zgodbe ne gradi na velikih preobratih, temveč na drobnih trenutkih med očetom in sinom ter vse težjem iskanju odgovora na vprašanje, kaj za otroka pravzaprav pomeni dober dom. Če iščete čustveno, vendar ne pretirano sentimentalno dramo, je Nikjer posebej (Nowhere Special) eden tistih filmov, ki veliko pove brez velikih besed.

Tovor (Beast of Burden): Daniel Radcliffe v boju s časom

V filmu Tovor (Beast of Burden) Daniel Radcliffe igra Seana Haggertyja, pilota in tihotapca drog, ki ima pred seboj še zadnji polet čez ameriško-mehiško mejo. Hkrati sodeluje z ameriško agencijo DEA in poskuša prelisičiti kartel. Načrt naj bi mu omogočil nov začetek in pomagal bolni ženi Jen, toda ko jo kartel ugrabi, se pravila igre v trenutku spremenijo.

Tovor
Tovor
FOTO: VOYO

Film režiserja Jesperja Ganslandta večino napetosti gradi okoli Radcliffa, ujetega v majhnem letalu in med dvema stranema, ki mu ne zaupata. Sean ima približno uro časa, da dostavi nezakoniti tovor, zadovolji kartel in DEA ter poskrbi, da njegova žena preživi. Tovor (Beast of Burden) je film za večer, ko želite zgodbo, ki hitro postavi svojega glavnega junaka pod pritisk.

Ženske govorijo (Women Talking): ostati, oditi ali se boriti?

Ženske govorijo
Ženske govorijo
FOTO: VOYO

Ženske govorijo (Women Talking) se skoraj v celoti odvija skozi pogovor, vendar so posledice tega pogovora ogromne. Ženske izolirane verske skupnosti se po letih spolnega nasilja znajdejo pred odločitvijo, ki bo določila njihovo prihodnost. Pred njimi so tri možnosti: ostati in ne storiti ničesar, oditi ali ostati in se boriti za spremembo.

Film Sarah Polley združuje igralsko zasedbo z Rooney Maro, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey in Frances McDormand. V ospredju so vprašanja o veri, odpuščanju, jezi, svobodi in prihodnosti otrok. Ženske govorijo (Women Talking) je najmirnejši film tega izbora, vendar nikakor najlažji. To je drama za večer, ko želite zgodbo, o kateri boste verjetno razmišljali še dolgo po odjavni špici.

Parazit (Parasite): družinska zgodba, pri kateri nič ni tako, kot se zdi

Parazit
Parazit
FOTO: Liffe

Na začetku drame Parazit (Parasite) spoznamo družino Kim, ki živi v utesnjenem kletnem stanovanju in se preživlja s priložnostnimi deli. Ko sin dobi priložnost za delo pri premožni družini Park, se pred Kimovimi odpre povsem nov svet. Eden za drugim začnejo iskati način, kako bi tudi sami postali del njihovega vsakdana. Kar se začne skoraj kot črna komedija, se postopoma spremeni v nekaj precej temačnejšega in predvsem veliko bolj nepredvidljivega.

Film je leta 2020 postal prvi film, ki ni v angleškem jeziku, z oskarjem za najboljši film. Skupno je osvojil štiri oskarje, tudi za režijo in izvirni scenarij. Parazit (Parasite) je odlična izbira za gledalca, ki želi družinsko zgodbo, družbeno satiro in triler v enem. Predvsem pa je to eden tistih filmov, pri katerih je najbolje vnaprej vedeti čim manj.

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Katero dramo izbrati nocoj?

Pet filmov ponuja pet precej različnih večerov. Za napetost, Kevina Costnerja in močno družinsko zgodbo izberite Pustite ga (Let Him Go). Za najbolj čustveno izkušnjo je tu Nikjer posebej (Nowhere Special). Če želite več tempa in Daniela Radcliffa v povsem drugačni vlogi, poskusite z dramo Tovor (Beast of Burden). Ženske govorijo (Women Talking) je prava izbira za ljubitelje velikih moralnih vprašanj, Parazit (Parasite) pa za vse, ki želite zgodbo, pri kateri je skoraj nemogoče napovedati naslednji preobrat.

Skupno jim je predvsem to, da svoje junake postavijo pred odločitve, pri katerih preprostih odgovorov ni. Pet filmov, pet različnih zgodb in dovolj materiala za pet precej različnih filmskih večerov.

Če vas je kateri od teh filmov prepričal, je naslednji korak preprost. Na VOYO vas čakajo drame za različna razpoloženja, od napetih družinskih zgodb do filmov, ki še dolgo po koncu dajo misliti. Izberite zgodbo za svoj naslednji filmski večer in si vzemite čas zase.

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Na VOYO najdete izbor dram z različnimi zgodbami in razpoloženji, od čustvenih družinskih filmov do napetih trilerjev. Med njimi so tudi Pustite ga (Let Him Go), Nikjer posebej (Nowhere Special), Tovor (Beast of Burden), Ženske govorijo (Women Talking) in Parazit (Parasite).

Če želite dramo z več napetosti, sta dobra izbira Pustite ga (Let Him Go) in Tovor (Beast of Burden). Oba filma sta na voljo na VOYO in klasično dramo povezujeta z elementi trilerja.

Za močno družinsko zgodbo izberite Nikjer posebej (Nowhere Special), ki spremlja očeta in njegovega majhnega sina, ali Pustite ga (Let Him Go) s Kevinom Costnerjem in Diane Lane. Oba filma postavljata družinske odnose pred težke življenjske odločitve.

Parazit (Parasite) je dobra izbira za gledalce, ki iščejo nagrajeno in nekoliko drugačno dramo. Film je osvojil štiri oskarje, med drugim za najboljši film, režijo in izvirni scenarij, ter združuje družinsko zgodbo, družbeno satiro in triler.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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