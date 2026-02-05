Naslovnica
Najboljši filmi na VOYO v letu 2026 – preverjena izbira za vsak okus

Ljubljana, 05. 02. 2026 11.57

Avtor:
VOYO
Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All At Once)

Ko se znajdemo pred vprašanjem, kaj gledati, je zlata vredna dobra izbira. Tokrat smo iz nabora filmov, ki so trenutno na voljo na VOYO, izbrali naslove, ki izstopajo po zgodbi, igralskih dosežkih ali preprosto po tem, da jih je vedno znova užitek pogledati. Od napetih akcij do pametnih komedij in ganljivih dram – za vsako razpoloženje se najde kaj pravega.

Akcija in napetost

Top Gun: Maverick (Top Gun: Maverick, 2022)

Dolgo pričakovano nadaljevanje kultnega hita o mornariškem pilotu Mavericku je presenetilo z zrelostjo, vrhunsko akcijo in močno čustveno noto. Tom Cruise se vrača v zavidljivi formi, film pa je postal eden največjih uspehov leta. Film odlikuje tudi dobra glasba.





Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All At Once, 2022)

Divja, izvirna in nepredvidljiva akcijska pustolovščina, ki presega žanrske okvirje. Film je postal pravi fenomen in na podelitvi oskarjev 2023 osvojil kar sedem kipcev, med drugim tudi za najboljši film.

Zaščitnik (The Marksman, 2021)

Klasičen akcijski triler z Liamom Neesonom v vlogi samotarskega varuha meje, ki se znajde ujet v boju z mamilarskim kartelom in potrebo po zaščiti mladoletnika. Napeto in neposredno, za ljubitelje stare šole akcije.

Sedem veličastnih (The Magnificent Seven, 2016)

Sodobna predelava kultne vestern klasike združuje akcijo, humor in močno igralsko zasedbo. Idealna izbira za večerni filmski odklop.

Tomb Raider (Tomb Raider, 2018)

Sodobna priredba priljubljene videoigre predstavlja Laro Croft kot bolj realistično in ranljivo junakinjo na začetku svoje pustolovske poti. Film ponuja kombinacijo akcije, ugank in eksotičnih lokacij ter svež pogled na ikonični lik.





Amsterdam (Amsterdam, 2022)

Nenavadna mešanica kriminalke, komedije in zgodovinske drame spremlja tri prijatelje, ki se zapletejo v presenetljivo zaroto. Film navduši z zvezdniško igralsko zasedbo in vizualno razkošnim slogom ter stavi na igrivo, nekoliko drugačno pripoved.

Braven (Braven, 2018)

Napet akcijski triler z Jasonom Momoajem v vlogi družinskega človeka, ki se v odročni koči znajde sredi smrtonosnega obračuna z mamilarsko tolpo. Film stavi na surovo, neposredno akcijo in klasično zgodbo o zaščiti najbližjih, brez odvečnih zapletov.

Romanca in čustvene zgodbe

Ob tebi (Me Before You, 2016)

Ganljiva romanca o nepričakovanem odnosu med simpatično Lou in paraplegikom Willom, ki spremeni življenje obeh protagonistov. Film, ki se dotakne tudi sprejemanja težkih življenjskih odločitev drugih.





Ljubezen po irsko (Wild Mountain Thyme, 2020)

Romantična drama z irskim pridihom, polna čustev, lepih pokrajin in zapletenih odnosov. Trmasta Rosemary je zaljubljena v soseda Anthonyja, ki pa se mu niti sanja ne o njenih čustvih. Kako se bo končala njuna zgodba?

Dnevnik Bridget Jones (Bridget Jones's Diary, 2001)

Romantična komedija, ki je postala sodobna klasika. Renée Zellweger je s svojo vlogo nadvse prikupno zmedene Bridget Jones osvojila občinstvo po vsem svetu in tlakovala pot nadaljevanjem.

Komedije nas nasmejejo

Trikotnik žalosti (Triangle of Sadness, 2022)

Provokativna satira o bogastvu, moči in družbenih vlogah, ki je navdušila festivalsko občinstvo in prejela zlato palmo in nominacijo za oskarja za najboljši film. Komedija z ostrimi robovi nas postavi na luksuzno križarko.





Pametni punci (Booksmart, 2019)

Sveža in inteligentna najstniška komedija o dveh odličnjakinjah, ki tik pred maturo ugotovita, da sta morda zamudili nekaj življenjskih lekcij. Bosta v eni noči nadoknadili vse, kar sta zamudili v zadnjih štirih letih? Zabavno, energično in presenetljivo iskreno.

Riba po imenu Wanda (A Fish Called Wanda, 1988)

Kultna kriminalna komedija, ki kljub letom ostaja izjemno duhovita. Jamie Lee Curtis je za svojo vlogo prejela oskarja za stransko igralko. Poleg nje so igralci Kevin Kline, John Cleese in Michael Palin zagotovilo za popolno zabavo!

Hollywoodska prevara (The Comeback Trail, 2020)

Kriminalna komedija o filmskih producentih, ki skušajo zavarovalniško prevaro izpeljati z najslabšim možnim filmom, ki pa bo očitno postal uspešnica. Lahkotno in igralsko razigrano z Robertom De Nirom, Morganom Freemanom in Tommyjem Lee Jonesom.

Prevarantki (The Hustle, 2019)

Kriminalna komedija o dveh različnih prevarantkah, ki združita moči pri zapeljevanju in izkoriščanju bogatih moških. Mlajša se uči od bolj izkušene, a kmalu začneta med seboj tekmovati. Film ponuja sproščeno zabavo s poudarkom na preobratih in duhovitih dialogih.

Princ osvaja Ameriko 2 (Coming 2 America, 2021)

Nadaljevanje kultne komedije po skoraj treh desetletjih ponovno združi znane like in humor izvirnika. Eddie Murphy se vrne kot afriški princ, ki se mora soočiti z novimi izzivi in nostalgijo, saj se je ameriški svet med njegovo odsotnostjo temeljito spremenil.

Drame, ki ostanejo v mislih

Substanca (The Substance, 2024)

Provokativna drama z elementi grozljivke se loteva obsedenosti z mladostjo in telesno popolnostjo. Film, ki odpira vprašanja in vas ne pusti ravnodušnih, je hkrati vrnitev Demi Moore na filmsko prizorišče.





Ženske govorijo (Women Talking, 2022)

Pretresljiva drama o skupini žensk, ki se v izolirani skupnosti soočijo z nepredstavljivo resnico. Bodo sprejele voljo moških, se jim uprle ali zapustile kolonijo? Film je prejel oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Rain Man (Rain Man, 1988)

Po vseh letih še vedno čustveno močna zgodba o bratstvu, odgovornosti in drugačnosti. Z Dustinom Hoffmanom in Tomom Cruiseom v glavnih vlogah. Hoffman je za vlogo avtista prejel oskarja za najboljšega igralca, film pa v kategoriji najboljšega filma.

Železni krempelj (The Iron Claw, 2023)

Biografska drama o družini profesionalnih rokoborcev razkriva temno plat slave in družinskih pritiskov. Intenzivna in igralsko izjemno prepričljiva drama z Zacom Efronom v glavni vlogi.

Ne glede na to, ali iščete filmski spektakel, inteligentno komedijo ali zgodbo, ki vas bo ganila, je VOYO izbor zanesljiva iztočnica za dober filmski večer. Nekateri filmi so že sodobne klasike, drugi presenetljivi novejši dragulji. Vsi pa dokazujejo, da dobra zgodba vedno najde svojo pot do gledalca.

voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
