Najboljši trenutki resničnostnih šovov na POP TV v letu 2019

Letošnje leto je zaznamovalo lepo število resničnostnih šovov in oddaj, ki smo jih predvajali na naši televiziji POP TV. Naša domača produkcija je gledalce zabavala tako spomladi kot tudi jeseni. Za vas smo zbrali nekaj najboljših trenutkov iz petih najbolj gledanih šovov v letu 2019 na POP TV.

Zvezde plešejo: prvi gluhi tekmovalec in prva enka vseh sezon V pomlad 2019 smo najprej vstopili v družbi plesnega šovaZvezde plešejo, kjer se je predstavilo 12 plesnih parov in 12 zvezdnikov, ki so se s pomočjo profesionalnih plesalcev učili plesnih korakov. Prvič smo bili priča gluhemu tekmovalcu Mihi Zupanu, ki je pripomogel, da je imela oddaja še posebej ganljive trenutke. Miha se je sicer uvrstil v finale, a mu je zmago tik pred zdajci odnesla nasmejana rdečelaska Tanja Žagar. Sezona je poskrbela za ganljive, zabave in šokantne trenutke - najstrožji žirant Andrej Škufca je prvič v vseh sezonah šova podelil najnižjo oceno - enko. V videu spodaj si oglejte nekatere najboljše trenutke plesne oddaje, ki jo bomo spet lahko spremljali to pomlad. Prvi tekmovalec četrte sezone je že znan, kaj kmalu pa bomo razkrili tudi ostale.

MasterChef Slovenija: Bineta prestrašil tekmovalec, Karima presenetili z ženinim obiskom V kuharskem šovu MasterChef Slovenijasmo bili spomladi priča naboru povsem različnih tekmovalcev. Med 16 tekmovalci, ki so skozi celotno sezono kazali zobe in tekmovalnost, je zmagal najmlajši tekmovalec Anže Kuplenik. V zadnji sezoni je Bine Volčič poskakoval od veselja, ko je izvedel, da bo lahko poskusil morsko jed Sanje Sirk in se ustrašil Bojana Bešterja, ki je tako padel v igro, da je pozabil, da je del šova in da ga spremljajo kamere. Tihi in sramežljivi Tomaž Zevnik nasmejal s pantomimo, ko je kazal 'konopljina semena', sodnik Karim Merdjadipa je ostal brez besed, ko je v studio vstopila njegova žena.

Ljubezen po domače: Milanovo 'žongliranje' med dekleti in Tomaževa direktnost sta nekatere pustila brez besed Že tretja sezona šova Ljubezen po domače, v kateri naši kandidati iščejo ljubezen, je ponovno postregla z zabavnimi zmenki, iskrenimi pogovori in rojstvom nove ljubezni. Tretja sezona se lahko pohvali tudi s prvim otrokom šova - Jaka Hafnerin Ana Podobnik sta nekaj mesecev po končani sezoni dobila hčerko Tino. Izbrali smo najbolj zabavne in napete trenutke sezone, v kateri jeMilan pokazal, da so leta le številke in da pri iskanju nagajive ljubezni nimajo nobenega pomena. Kako je svoja dekleta obračal okoli prsta, jih očaral in nekatere tudi razočaral, si poglejte v spodjem videu.

Kmetija: Tanja žaradi žabe poškodovana, tekmovalce očarala Alya, Miho Kavčiča izklesani Tom Tokrat so tekmovalci Kmetije stanovali v do zdaj največji hiši in na največjem posestvu vseh naših Kmetij. Med tekmovalci se je razvilo kar nekaj prijateljstev, tekmovalci so si med seboj znali tudi nagajati, a na koncu so prijateljstva pretehtala. Poleg vsakdanjega kmečkega dela so morali tekmovalci tudi gostiti različne goste, med drugim tudi lanska tekmovalca Miho Kavčiča in Denisa Toplaka. No, Miha nas je ponovno zabaval s svojo iskreno simpatijo do lepih fantov. V spodnjem videu poglejte, kako sta brata Klobasa nagajalaTanjiin kako je Miha opazoval izklesanega Toma.