Aleš Valič o novi vlogi: Bratenje s politiko ni enostavno

V novi slovenski seriji Najini mostovi igra tudi izvrstni gledališki in televizijski igralec Aleš Valič. Tokrat je stopil v čevlje domačina iz Vipave, podjetnika in gradbenega barona Ivana Furlana, ki bo poskušal strateško izkoristiti vsakogar, samo da bi prišel do cilja.

Aleš Valič kot Ivan Furlan v novi seriji Najini mostovi. FOTO: POP TV

Aleš Valič, čigar starši prihajajo iz Vipave, v novi slovenski seriji igra Vipavca Ivana Furlana. "Ker preko reke pelje most, v novi seriji igram gradbenega barona, ki ima komanditno družbo, kot je že nekaj časa popularno, po imenu Baron. Ivan Furlan je človek naše sodobnosti, ki se znajde in ki mu je težko, ker bratenje s politiko ni enostavno, ker so posledice lahko zelo hude," pove za 24ur.com o svojem novem liku.

Bogat Ivan Furlan, čigar glavni projekt je drugi tir, ima tudi družino. Pred leti mu je v prometni nesreči umrla žena Magda Furlan (igra jo Darja Reichman), ki jo bodo gledalci spoznali predvsem iz posnetkov iz preteklosti. Čeprav je v seriji prisotna kot lik iz preteklosti, pomembno zaznamuje tudi zaplete in razplete v seriji.

Aleš Valič je v seriji poročen s Karmen, ki jo igra Tina Gorenjak. FOTO: POP TV

Ivan si je seveda našel drugo ženo Karmen Furlan, ki jo upodablja Tina Gorenjak, s katero sta dober tandem. Iz prvega zakona ima dva sinova, Kristjana (Robert Korošec) in Roberta (Rok Kunaver) ter hčerko Valerijo, vodjo domačega lokala, ki jo igra Anja Drnovšek, ki ste jo tako kot Aleša Valiča in Nino Ivanič lahko že videli v serijah Usodno vino in Reka ljubezni.

Ljubezen, družina, maščevanje, spletke, zavist, žalost ... vse to in še več bomo videli v novi ljubezenski zgodbi Najini mostovi. Kristjanova velika ljubezen Monika (Maša Grošelj) se po Kristjanovem odhodu poroči z njegovim bratom Robertom Furlanom.

Medtem ko je vsa Robertova pozornost usmerjena k poslu in osvajanju drugih žensk, Monika svojo pozornost posveča vzgoji najstniške hčere Klare (Ana Lu Lamut) in sina Vida (Julijan Weiss Turk) ter svoji strasti do novinarstva.