Čakanja je konec: Najini mostovi so nazaj

Spomnimo, da glavni junak serije Kristjan Bevk (Robert Korošec) po vrnitvi v rodni kraj vse bolj spoznava, da je preteklost, ki jo je pustil za seboj, bolj živa kot kadarkoli prej. Raziskovanje umazanih poslov velikih Baronov ga pripelje bližje resnici, hkrati pa tudi vse bližje svoji mladostniški ljubezni Moniki Furlan (Maša Grošelj).

Kaj lahko pričakujemo od nadaljevanja sezone serije Najini mostovi?

Nove epizode bodo poskrbele za vznemirljivo nadaljevanje in odkrite pogovore. Kristjan si bo prizadeval za konkretne odgovore, zakaj ga je Franja poklicala nazaj v Vipavo. Dragico pestijo neuslišana čustva, ki jih goji do Lovra, hkrati pa ugotovi, da Lovro vohuni za Roberta in dela proti Kristjanu ter posledično proti Moniki. Tanja pomotoma sliši, kako sta Ksenija in Boris prišla do vinogradov, Karmen pa se vrne v Ivanov objem. Bo zasuk zgodbe pomenil Kristjanov odhod iz Vipave ali njegovo zbližanje z mladostniško ljubeznijo?

Serija Najini mostovi bo na sporedu od ponedeljka do srede, ob 20. uri, prvič že v ponedeljek, 31. avgusta. Gledalke in gledalci si za osvežitev napetega dogajanja v seriji Najini mostovivse do zdaj predvajane epizode lahko pogledajo v videoteki na zahtevo VOYO.