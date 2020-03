Jernej Kuntner o novi vlogi: Borisova žena je tista, ki nosi hlače

V novi slovenski seriji Najini mostovi se je v eno glavnih vlog prelevil tudi Jernej Kuntner. Postal je Boris Jug, vipavski vinar in politik, za katerega velja, da je dobrega srca, in kot pravi Jernej, je zaradi njegovega karakterja normalno, da je žena Ksenija tista, ki nosi hlače.

Jernej se je tokrat prelevil v Borisa Juga, vipavskega poslanca in vinarja. FOTO: POP TV

Jernej Kuntnerse tokrat znajde v vlogi poslanca Državnega zbora Borisa Juga, ki bolj ali manj uspešno manevrira med svetom politike, vinarskim poslom in uklanjanja željam, ter umazanim poslom Ivana Furlana. Ob aktivnejšem vstopu v politiko vinarski posel prepusti ženi Kseniji, sam pa pod pritiski, da ohrani svojo pozicijo in premoženje, zgublja hrbtenico.

V svoji osnovi je Boris poštenjak, človek zemlje in tradicionalnih vrednost, a ga dogodki iz preteklosti, ter pridobitev vinogradniških leg pahnejo v dejanja, ki jim, kot se bo izkazalo v bodoče, ni povsem kos. "Igram vinarja in poslanca Borisa Juga. Je priljubljen lik v Vipavi, zato so ga ljudje tudi izvolili v državni zbor. Dobro ime si je naredil s kvalitetnim biodinamičnim vinom. Seveda mu pomaga tudi žena. Smo pozitivna slovenska vinarska družina," je za 24ur.com povedal Jernej in se dotaknil tudi Borisove družine.

Družina Jug: Ksenija, Boris in hčerka Tanja. FOTO: Ksaver Šinkar

Boris ima z ženo Ksenijo namreč 25-letno hčerko Tanjo, ki pa Borisa, kot je potrdil Jernej, brez težav vrti okoli malega prsta. In kakšen mož je Boris? "Boris Jug je ljudski človek, dobričina in seveda hoče imeti z vsakim dobre odnose, kar pa ni prav. Žena pa to vidi, da je predober, in v tem izpade ostra in zato nosi hlače," je razložil Jernej.