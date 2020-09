Jernej Kuntner zaradi vloge popolnoma spremenil življenjski slog

Priljubljeni slovenski igralec Jernej Kuntner je letos dočakal abrahama. Pred dvema letoma se je odpovedal alkoholu in ne spije niti kapljice. V zadnjih mesecih pa je spremenil tudi svoj življenjski slog in rezultati so seveda že zelo opazni.

icon-expand Jernejeva odločitev, da spremeni življenjski slog, je sovpadala z začetki snemanja Najinih mostov. FOTO: Ksaver Šinkar

Jernej Kuntner, ki v slovenski seriji Najini mostoviigra vinarja in poslanca Borisa Juga, se je za spremembo odločil ob začetku snemanjaNajinih mostov. "Rekel sem si, da bi bilo dobro, da bi bil ta vinar in poslanecBoris Jug en tak lep, urejen, negovan gospod in potem sem se lotil telovadbe. Najprej sem prek spleta delal vojaške vaje, potem pa sem decembra lani začel hoditi k osebni trenerki Karmen Lužar, pri kateri trenira že moja žena Monika. Pri Karmen mi je všeč, ker ima individualen program in je strokovnjakinja, ki s pravimi vajami poskrbi za tvoje telo," je za 24ur.com povedal Jernej, ki se zaveda, da se z leti telo spreminja.

icon-expand Jernej v vlogi Borisa Juga FOTO: osebni arhiv

"Nisem človek, ki bi se nečemu odpovedoval. Živim življenje, kot mi ga življenje prinaša, in si ne zadajem nobenih drugih ciljev. Res pa je, da si moraš včasih kaj zaželeti, na primer kakšne spremembe. Te spremembe sem si zaželel sam in jo začel izpolnjevati. Z leti se telo spreminja in moral sem potegniti črto ter narediti nekaj zase. Najprej gibanje, nato pa še prehrana." Pravi, da ne gre toliko za izgubo kilogramov, temveč za preoblikovanje postave in posledične izgube centimetrov okrog trebuha.

50-letni igralec, ki je poskrbel za številne legendarne vloge v televizijskih serijah, kot so TV Dober Dan, Pod eno streho inUsodno vino,je podlegel eni najbolj priljubljenih diet v zadnjem času – 'intermittent fasting' oziroma po slovensko prekinitveni post. Gre za način prehranjevanja, kjer se izmenjujeta obdobji postenja in hranjenja, poleg tega pa štetje kalorij ni pomembno. Pomembno je le, da obroke časovno uskladite, tako da v vaše telo dalj časa ne vnašate hrane. Jernej se je odločil za metodo 16/8, kar pomeni, da se 16 ur posti, torej v telo ne vnaša hrane, 8 ur pa se prehranjuje normalno.

icon-expand Jernej med treningom FOTO: osebni arhiv

"Sem človek, ki se veliko samoizprašuje. Tudi z veliko ljudmi se pogovarjam in jih poslušam, jim prisluhnem in verjetno se je to rodilo v nekem času pred to mojo odločitvijo, da spremenim življenjski slog. Zato mi ni bilo nič težko, to sem že premlel in to se je v meni spontano rojevalo. Potem sem samo skočil in začel plavati. Pred dvema mesecema sem se tako odločil za 'intermittent fasting'. Zelo mi odgovarja, za celotno počutje, odlično je," zadovoljno pove abrahamovec, ki na intenzivne treninge hodi dvakrat na teden. "V mojih letih je zelo pomembna tudi regeneracija mišic, ki je točno toliko pomembna, če ne celo še bolj kot sam trening. Zato si za regeneracijo vzamem dovolj časa in se tega tudi zelo držim." Raje kot dobri hrani, se je odpovedal alkoholu. Že dve leti ne spije niti kapljice. "Alkohol sem dal čisto na stran. Ni mi dajal ničesar. Ne spijem niti požirka alkohola. Končana zgodba."