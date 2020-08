Kaj se je nazadnje dogajalo z liki v seriji Najini mostovi?

Priljubljena serija Najini mostovi se na televizijske zaslone vrača jeseni. Se še spomnite, kaj se je v seriji nazadnje dogajalo in kaj se je zgodilo z vašimi najljubšimi liki? Osvežimo spomin na napeto dogajanje v Vipavski dolini.

Na POP TV se jeseni z novimi epizodami nadaljuje serija Najini mostovi, ki bo postregla z napetim zapletom skrivnosti, starimi ljubezenskimi iskricami in vse bolj umazanimi posli. Se še spomnite, kje smo ostali in kaj se je zgodilo z vašimi priljubljenimi liki? Igralci serije vam bodo pomagali osvežiti spomin. Glavna igralcaMaša Grošelj in Robert Korošec, ki upodabljata izgubljeno ljubezen likov Monike Furlan in Kristjana Bevka, bosta kopala po preteklosti. Monika bo raziskovala sumljive posle, ki jih vodita Robert in Ivan v firmi Baron. Hkrati pa se bo borila s čustvi do Kristjana, ki ga v vseh teh letih še ni povsem pozabila.

Tudi Kristjan ne bo sedel križem rok in se bo lotil raziskovanja. Sumi, da sta njegov oče Ivan in njegov brat Robert povezana z umazanimi posli. Začne razmišljati s svojo glavo. Njegovo srce pa trenutno bije za Tanjo. Nina Ivanič igra medicinsko sestro Dragico Trošt, ki je ves čas dinamična in vpeta v različne odnose z različnimi osebami. Ona je samska in brez otrok, se je pa zaljubila v Lovra, ki pa ji ljubezni ne vrača.

Tako kot Dragica tudi reševalec Domen, ki ga igra Matej Zemljič, nima sreče v ljubezni. Domen namreč še vedno hrepeni po Tanjini pozornosti in se trudi, da bi ga opazila. Tina Gorenjak, ki igra prebrisano Ivanovo ženo Karmen, je že večkrat poudarila, da še nikoli ni igrala tako negativnega lika.

Karmen dela po svoje in ne uboga moža Ivana (Aleš Valič), s katerim je seveda zgolj zaradi denarja. Ivan ji je dal jasno vedeti, kako se morajo odvijati zadeve in da je ključna naloga odkriti, kdo tožari v Ljubljano firmo Baron.

Kristjanov dolgoletni prijatelj Lovro Felc, ki ga igra Jure Kopušar, je še vedno pod vplivom Roberta. Kristjana krivi za nesrečo in mu ne odpusti. Pod nobenim pogojem se mu ne zdi, da bi lahko spet postala prijatelja. Kristjan začne sumiti v posle, ki jih počneta Ivan in Robert, stvari se bodo začele zapletati ...

Jernej Kuntner igraposlanca Državnega zbora ter uspešnega vinogradnika Borisa. Ta pride do spoznanja, da se vendarle odvija neka situacija, česar pravzaprav on ne ve. Ima nalogo, ki mu jo je dal Ivan, da to razišče. V nadaljevanju se združi s svojo ženo Ksenijo, ki jo igra Helena Peršuh, vendar tudi ona nekaj skriva.