Kako se bo končal pretep med bratoma?

Robert Korošec in Rok Kunaver v seriji Najini mostovi igrata brata, ki sta si zaradi čustev do istega dekleta Monike ves čas v laseh.

V prvi epizodi nove slovenske serije Najini mostovismo videli, kako je Kristjanov (Robert Korošec) prihod v domači kraj razburkal prebivalce prelepe zelene doline Vipave. Ne samo, da se je že takoj ob prihodu moral soočiti s svojo mladostniško ljubeznijo Moniko (Maša Grošelj), za nameček se je moral po dolgem času srečati z očetom Ivanom Furlanom (Aleš Valič), s katerim po mamini smrti nimata najboljšega odnosa.

Kristjanov prihod seveda Moniki odpre stare rane in čustva, ki sta jih nekoč čutila drug do drugega, znova pridejo na površje. A usoda se je z njima grdo poigrala in Monika se je do oltarja sprehodila z njegovim bratom Robertom (Rok Kunaver), ki pa svojega brata prezira. Ko Robert vidi svojo ženo z bratom, od ljubosumja pobesni in se s pestmi spravi nanj. Nemočna Monika – jabolko spora – pa ju medtem poskuša zaustaviti. Kako se bo končal pretep? Odgovor boste izvedeli že v nocojšnji novi epizodi ob 20. uri na POP TV.