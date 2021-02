Ko se igralcem Najinih mostov na snemanju zalomi

Posledica večmesečnih in napornih snemanj serije Najini mostovije dobro uigrana in sproščena ekipa. Tudi igralska zasedba med večurnimi snemanji, ki se kdaj tudi zavlečejo, najde trenutke za sprostitev. Na prizorišču snemanja, ko kamera že teče, tako ne manjka zabavnih prigod in simpatičnih spodrsljajev.