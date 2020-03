Igralec in pevec skupine Viperstone Jure Kopušar, ki se ga nekateri verjetno spomnite po vlogi Vasje v Usodnem vinu, v novi seriji Najini mostoviigra Lovra Felca, Kristjanovega dolgoletnega prijatelja. Njuno prijateljstvo sicer uniči njegova nesreča, zaradi katere pristane na invalidskem vozičku. Nastalo zamero s pridom izkorišča Kristjanov zlobni brat Robert.

"Lovro je paraplegik, ne more hoditi. Njegovo življenje je brez smisla, uničeno, žalost utaplja v alkoholu ... " je za 24ur.com povedal Jure, ki se je že pred začetkom snemanja dobil s produkcijo, s katero se je dogovoril, da mora biti njegov lik res prepričljiv v tem in da je na kameri videti, kot da je resnično invalid.

"Šel sem do društva invalidov, kjer mi je nekdo od njih pokazal, kako se usesti in voziti. Kakšna je pravilna tehnika, kako se dvigniti, če naletiš na majhno stopnico ... Ko sem se prvič usedel na invalidski voziček, me je stisnilo. Tehnika, kako se voziš, je čisto drugačna, ker moraš odmisliti noge. Včasih je res težko, ker moraš uporabljati druge mišice. Je bil kar izziv. Sam imam rad življenje, rad uživam, se ne zapijam, nimam zdravstvenih težav, Lovro je pa čisto nasprotje, žalosten, tragičen lik, in to je tudi izziv. Zaradi fizičnega kontrasta lahko rečem, da je to najbolj zahtevna vloga pred kamero."