Valerijo Furlan, zasanjano Kristjanovo in Robertovo najmlajšo sestro, vodjo domače kavarne, igra Anja Drnovšek, ki ste jo lahko videli že v serijah Usodno vinoinReka ljubezni.

"Tokrat sem drugačna, kot ste me bili na televizijskih zaslonih vajeni do zdaj. Končno nisem zlobna, kar mi je zelo všeč (nasmeh). Moj lik Valerija ima v lasti malo kavarno. Kar se tiče ljubezenskih zgodb, je moj lik bolj stranski opazovalec in nekakšen podpornik te velike ljubezni, ki se je oziroma bo še zgodila. Mislim, da glavna akterja Monika in Kristjan to zelo dobro peljeta in imamo res veliko srečo z izborom igralske zasedbe," za 24ur.com pove o novi vlogi Anja, ki igra najmlajšo hčerko Ivana Furlana, ki ga igra Aleš Valič. Ivan ima še dva sinova Roberta Furlana in Kristjana Bevka.