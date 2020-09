Kostumografinja v Najinih mostovih: Vsak lik je poseben izziv

Velik pomen imata poklic in socialni status v družbi. Kot primer, Karmen ( Tina Gorenjak ) je bolj urejena, zapeljiva, bogata gospa, zanjo smo iskali ozka, telirana oblačila, ki so na prvi pogled videti drago. Letos so v modi prevelika oblačila, zato je bil to velik izziv. Pristojijo ji barve, čipke, bleščice, hkrati pa lahko tudi z nizkocenovnimi blagovnimi znamkami pripravimo kostume, ki so videti prestižno. Karmen je to znala dobro nositi, dodali smo še nakit in torbice, tako je bila res videti premožna.

Najprej dobimo vpogled v scenarij, potem se dobim z režiserjem in se pogovorimo o likih. Pomembna je celotna zgodba, njihov poklic, kaj delajo, kakšna je njihova predzgodba. Moja naloga je, da nato naredim kolaž (mood board), po internetu poiščem primere oblačil in modnih dodatkov, ki bi bili primerni za lik. Ko to oblikujem, se posvetujem z režiserjem, ali ima tudi on kakšno idejo. Ob potrditvi kolažev se slišimo z igralci in preizkusimo kostume, kjer tudi sami povedo svoje mnenje. Čez vsa leta se je nabralo že veliko kostumov, zato jih recikliramo, nekaj pa jih tudi kupimo v trgovinah. Zadnjo besedo ima vedno režiser.

Je kateri lik predstavljal še posebej velik izziv?

Vsak lik je precej drugačen. Izziv je bila mogoče Dragica, ki jo igraNina Ivanič, to pa je njena tretja vloga, ki pa je popolnoma drugačna od prejšnjih. Morali smo jo preobraziti v prijetno medicinsko sestro, dodali smo ji rožnat stil in tako je postala drugačna, kot smo je bili vajeni v prvih dveh vlogah. Karmen je tudi posebna na svoj način. Ivan, ki ga igra Aleš Valič, ni vedno v oblekah, je bolj povprečen in sproščen, že upokojen.

Kako poteka dan na snemanju?

Dan se začne zelo zgodaj zjutraj, in sicer, ob pol šestih, ko pridejo igralci in se oblečejo v kostume. V istem dnevu nato začnemo pripravljati nove kostume, za naslednji dan. Ker ne snemamo kronološko, ampak po lokacijah, je pomembno, da sledimo istim oblekam na istih lokacijah. Imajo veliko dodatkov, nakita, ur, torbic in na vse to je treba biti pozoren. Vsako jutro dobimo načrt za naslednji dan po posameznih likih. Imamo tudi statiste z nalogami, ki jih je prav tako treba urediti in pripraviti njihove kostume. Tu so tudi eksotični statisti, kot so zdravniki in policisti. K sreči imamo prijazne policiste, ki nam posodijo uniforme.

Serija Najini mostovi je na sporedu od ponedeljka do srede, ob 20. uri. Gledalke in gledalci si za osvežitev napetega dogajanja v seriji Najini mostovivse do zdaj predvajane epizode lahko pogledajo v videoteki na zahtevo VOYO.