Kristjan v hudih skrbeh zaradi Franjinih izvidov

Zdravnik Kristjan Bevk, ki ga igra Robert Korošec, dobi Franjine zdravniške izvide, ki so zelo zaskrbljujoči.

Kristjana je ob vrnitvi v Vipavo očarala domačinka Tanja Jug (Anuša Kodelja), ki se je za mladega zdravnika v hipu zagrela in postala sta par. Tanja svojega fanta rada preseneti tudi med delom. Ker ga je želela videti, mu je v ambulanto prinesla malico. Med poljubljanjem pa ju je zalotil reševalec Domen, ki do Tanje goji čustva.

V seriji Najini mostovi spremljamo zgodbo mladega zdravnika Kristjana in njegove velike ljubezni iz mladosti Monike (Maša Grošelj), ki pa se je zaradi spleta okoliščin poročila z njegovim starejšim bratom Robertom Furlanom (Rok Kunaver).

Ne zamudite serije Najini mostovi, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Na VOYO si 24ur pred predvajanjem serije na POP TV oglejte že naslednjo epizodo.

Medtem pa Robert ženo Moniko, ki se še vedno spominja svoje velike najstniške ljubezni, provocira s tem, da ji pod nos meče nov parček Kristjana in Tanjo. Robert svojo 'ljubezen' do Monike pred očetom Ivanom zagovarja z besedami: "Če je nekaj moje, je moje, pa če to uporabljam, al’ pa ne."

A dogajanje v Vipavi popestri nov zaplet. Zdravnica Franja Premrl (Marijana Brecelj) strastna kadilka, odhaja v pokoj, njeno delo pa prevzame Kristjan, sin njene dolgoletne pokojne prijateljice Magde. Franja gre na zdravniški pregled in njene izvide dobi Kristjan. Ko jih prebere, spozna, da je njeno zdravstveno stanje zelo resno in zaskrbljujoče. Bolezen je namreč že močno napredovala ...