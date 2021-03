Lik Blaža Setnikarja bo v Najinih mostovih premešal štrene

Ko se je slovenski igralec Blaž Setnikar pridružil ekipi serije Najini mostovi , je bila ta pri svojem delu in karakterjih, ki jih upodabljajo, že utečena. Vseeno je nov izziv z veseljem sprejel in se pomešal med nove sodelavce, je povedal.

Novi lik, ki ga upodablja v Najinih mostovih, je Maks. Ta je na strani tistih, ki se borijo za pravico, torej za to, da se stvari iz preteklosti, ki so bile storjene narobe, poravnajo. Z Vipavo ga povezuje preteklost, s to preteklostjo pa se mora soočiti, zato se tudi vrne, nam je zaupal Blaž Setnikar.

Maks v Vipavi prevzame lekarno in se takoj sreča tudi z novo sosedo Valerijo in družino Furlan. "V seriji premeša štrene in doseže tisto, po kar je prišel–vsaj do neke mere," je o svojem liku skrivnosten Blaž Setnikar.

K odločitvi za sodelovanje v seriji Najini mostovi je pripomogla predvsem informacija o ekipi, s katero je že sodeloval in imel dobre izkušnje. Sodelovanja se zmeraj veseli, tako mu tudi ni težko vstati ob petih zjutraj, ker se veseli vsakega dne posebej. Želi si več takih serij in sodelovanj, je dodal Blaž Setnikar.