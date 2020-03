Dogajanje v novi izvirni slovenski seriji Najini mostovi je iz epizode v epizodo bolj napeto. Pomembno vlogo za samo zgodbo pa ima splošna zdravnica Franja Premrl, ki jo igra izjemna Marijana Brecelj.

VrhunskeMarijane Brecelj se spomnimo kot Rokove in Blaževe babice iz Reke ljubezni, v novi seriji Najini mostovi pa jo spoznamo v vlogi Franje Premrl, dolgoletne vipavske splošne zdravnice, ki je seznanjena z vsemi skrivnostmi svojih pacientov. "Moji pacienti so moji otroci, ker svojih nimam. Ampak moj čas v ambulanti se izteka in namesto mene prihaja meni strašno ljub, drag in lep mlad fant Kristjan Bevk," o novem liku pove Marijana, ki v vlogi Franje spodbudi celoten tok zgodbe, saj s pismom poskrbi za Kristjanovo vrnitev v rodni kraj. Kot njegova nadomestna mati – bila je namreč najboljša prijateljica Kristjanove pokojne mame Magde – si vseskozi prizadeva, da Kristjan pozabi na stare zamere in odkrije dolgoletno skrivnost, ki ga lahko znova združi z ljubeznijo svojega življenja Moniko.

Marijana Brecelj v seriji Najini mostovi igra vipavsko splošno zdravnico, ki je seznanjena z vsemi skrivnostmi svojih pacientov. FOTO: POP TV

73-letna igralka za svoj lik pravi, da je zelo zanimiv in zelo drugačen od njene Marije v Reki ljubezni, tako da je bil to zanjo tudi svojevrsten igralski izziv. "Novega lika sem se lotila dokaj študiozno. Zanimali so me detajli, ki sestavljajo in gradijo ta lik. Glavno pa je potem rezultat. Treba bo gledati (nasmeh)," za konec pozove gledalce k ogledu zanimive in napete zgodbe v osrčju Vipave. "V Vipavi je snemati zelo pestro (nasmeh), ali zelo piha ali pa je brez vetra in je zelo vroče. Drugače pa so to zelo lepi kraji. Franja ima čudovit vikend v Lokavcu, tako da se počutim kar domače."

So Kristjanova čustva do Monike res pozabljena? FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju zgodbe Najini mostovi? Robert hoče obračunati z ženo in bratom, a ga ustavi Ivan. Robert očetu očita zvezo s Karmen.