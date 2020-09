NAGRADNA IGRA: Osvojite zvezke Najini mostovi

Ljubezen, skrivnosti, spletke, laži, prevare, poslovne priložnosti – vse to in še več nas čaka v nadaljevanju priljubljene slovenske serije Najini mostovi .

V seriji Najini mostovi , ki je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV, spremljamo zgodbo zdravnika Kristjana Bevka, ki se po dolgem času vrne v rodno Vipavo in se tam ponovno sreča z bratom Robertom, s katerim je na bojni nogi, ter njegovo ženo Moniko. Tu se stvari začnejo zapletati, saj je prav Monika Kristjanova najstniška ljubezen. Raziskovanje umazanih poslov velikih Baronov Kristjana pripelje bližje resnici, hkrati pa tudi vse bližje svoji mladostniški ljubezni.

Posebnost serije so tudi tako imenovani flashbacki – spomini, ki jih doživljajo liki. Igralci so se morali preleviti v mlajše različice sebe in se spomniti, kako je biti najstnik. Namreč v slovenski televizijski produkciji je takšnega poteka zgodb zelo malo.