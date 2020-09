NAGRADNA IGRA: Znani so nagrajenci, ki so se potegovali za zvezke Najini mostovi

Jesen je že prišla v naš vsakdan in s tem tudi jesenska programska shema. Serijo Najini mostovi spremljamo na POP TV od ponedeljka do srede ob 20. uri. Spremljamo zgodbo zdravnika Kristjana Bevka, ki se po dolgem času vrne v rodno Vipavo in se tam ponovno sreča z bratom Robertom, s katerim je na bojni nogi, ter njegovo ženo Moniko. Tu se stvari začnejo zapletati, saj je prav Monika Kristjanova najstniška ljubezen. Raziskovanje umazanih poslov velikih Baronov Kristjana pripelje bližje resnici, hkrati pa tudi vse bližje svoji mladostniški ljubezni.