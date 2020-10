Najini mostovi: Kristjan Tanji razkrije svoja prava čustva

Se še spomnite, kaj se je prejšnji teden dogajalo v seriji Najini mostovi. Lovro je vse bolj zabredel in ima še naprej velike težave z alkoholom. Na srečo ima ob sebi dobre prijatelje, Dragico in Kristjana, ki mu po najboljših močeh poskušata pomagata in ga popeljati na pot k ozdravitvi.

Zoki je Domna na vsak način želel prepričati, da bi mu zaupal svoj denar, s katerim bi potem on po svoje upravljal. Na srečo Tanja še pravi čas prestreže Domna in ga opozori na zle namene, ki jih ima prevarantski Zoki.

Potem ko sta se Monika in Kristjan spet zbližala in smo za hip upali, da je čas, da njuna stara ljubezen znova oživi, pa je v zgodbi prišel preobrat. Monika je odšla v Švico – seveda ne po svoji volji. Kristjan je prepričan, da ga je spet izdala in želi s Tanjo razčistiti, Tanja pa medtem sluti, da je njuna zveza vse bolj krhka. Bo Kristjan končno zbral pogum in si končno priznal, koga v resnici ljubi?