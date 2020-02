Najini mostovi: Maša Grošelj kot srčna Monika

Maša Grošelj in Robert Korošec v vlogah Monike in Kristjana.

Serija, ki se odvija na območju idilične Vipave, nam ponuja veliko zanimivih likov ter mnogo zgodb, ki se dinamično prepletajo. Eno od teh pripovedujeta tudi mlada Monika Furlan in Kristjan Bevk . Njun nerazščiščen odnos začini Kristjanovo izginotje ter Monikina ljubezen do njegovega brata Roberta.

Maša je povedala: "Po intenzivnem snemanju serije se že zelo veselim, da si bodo naše delo končno lahko ogledali tudi gledalke in gledalci. Zanima me, kako bodo serijo spremljali, v katerem delu zgodbe se bodo še posebej našli, s katerim delom bolj in katerim manj poistovetili. V teh mesecih snemanja je moja Monika na nek način postala del mene in velikokrat se zalotim, kako razmišljam o njej in njeni zgodbi tudi izven časa snemanja.''